La prossima settimana Uomini e donne andrà in onda fino a giovedì 30 aprile (venerdì 1° maggio è la Festa dei lavoratori), ma secondo le anticipazioni del web accadranno comunque tantissime cose. Gemma Galgani uscirà per un aperitivo con Gianmarco, ma rimarrà delusa quando lui la definirà solo un'amica. Tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta, invece, ci sarà un duro scontro che porterà Maria De Filippi a schierarsi e a ricordare anche a Tina Cipollari che non si dovrebbe parlare degli assenti.

Ancora un due di picche per Gemma

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 27 al 30 aprile svelano che Gemma riceverà l'ennesimo rifiuto di questa stagione.

Dopo aver chiuso la conoscenza con un signore che aveva scritto per lei, la dama accetterà di uscire con Gianpaolo per un aperitivo.

Se la 76enne spenderà belle parole dopo l'appuntamento con il nuovo cavaliere del parterre, lui frenerà bruscamente dicendo che non potrebbe essere nulla di più di un'amicizia.

Scintille tra le dame del parterre

La prossima settimana a Uomini e donne ci sarà un duro scontro tra due veterane del parterre Over: Cristina non perderà l'occasione di punzecchiare Gloria sulla rapidità con la quale avrebbe dimenticato Antonio, e questo darà il via ad un lungo e acceso battibecco.

Le dame litigheranno e si accuseranno reciprocamente di partecipare al programma solo per visibilità, poi Maria De Filippi deciderà di intervenire quando Nicoletti tirerà in ballo un presunto legame tra Tenuta e un ristoratore di Roma dove quest'ultima andrebbe spesso a cena.

La conduttrice difenderà la bionda protagonista del dating-show e ricorderà a tutti che non si dovrebbe parlare di persone che non sono presenti e che quindi non possono difendersi.

La stagione di Uomini e donne volge al termine

Quelle che saranno trasmesse in tv saranno tra le ultime puntate di Uomini e donne della stagione: salvo cambi di programma, infatti, il dating-show dovrebbe andare in onda per altre due/tre settimane e poi inizierà la sua lunga pausa estiva.

Attorno alla metà di maggio, dunque, Maria De Filippi e gli opinionisti dovrebbero salutare e dare appuntamento a settembre.