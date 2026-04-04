La prossima settimana Uomini e donne andrà in onda a partire da martedì 7 aprile: lunedì, infatti, il dating-show si concederà una pausa in occasione del ponte di Pasqua. Le anticipazioni del web, però, svelano che la programmazione riprenderà con due grandi ritorni: quello di Cristina Tenuta e quello di Diego Tavani. La corteggiatrice Elisa Leonardi, invece, reagirà molto male ai baci che Ciro Solimeno darà in esterna a Martina Calabrò.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne

Dal 7 al 10 aprile il pubblico di Uomini e donne assisterà a puntate piuttosto movimentate: dopo Sebastiano, infatti, nel parterre rientreranno altri due volti storici del trono Over.

Il primo a tornare sarà Diego, poi toccherà a Cristina: i due si diranno pronti a rimettersi in gioco a distanza di qualche anno dalla loro ultima apparizione agli Elios.

Se il cavaliere rientrerà in studio da solo, la dama lo farà per proporsi ad un ragazzo che l'ha colpita da casa: le anticipazioni svelano che il giovane in questione (del quale non è ancora trapelato il nome) accetterà di conoscere meglio Tenuta e questo permetterà a quest'ultima di tornare ufficialmente nel cast del dating-show.

Baci e tensioni nel trono di Ciro

Nelle prossime puntate di Uomini e donne si parlerò molto anche di Ciro e dei baci che darà ad entrambe le sue corteggiatrici in esterna.

Se Martina si dirà contenta del riavvicinamento con il tronista, Elisa perderà le staffe e lo attaccherà a lungo davanti alle telecamere.

Secondo la giovane pretendente, infatti, Solimeno non avrebbe dato valore al gesto che ha fatto lei di presentargli le amiche e se ne lamenterà per molto tempo.

Nuove riprese nel weekend di Pasqua

Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti e oggi, 4 aprile, il cast tornerà in studio per partecipare a puntate che andranno in onda tra un paio di settimane su Canale 5.

Anche venerdì 3 ci sono state nuove riprese ed è emerso che in studio si è parlato delle tante dame che vorrebbero frequentare Diego (Paola, Rosanna e Maria), dell'avvicinamento di Cinzia a Marco che non convince Tina e delle decisione di Ciro di baciare solo Martina dopo un'esterna molto romantica.