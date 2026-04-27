Stando a quello che si legge sul numero di Lollo Magazine che è uscito venerdì scorso, l'edizione 2025/2026 di Uomini e donne dovrebbe finire tra circa un mese. Salvo cambi di programma, infatti, l'ultima puntata prima della pausa estiva dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 venerdì 29 maggio, invece le registrazioni termineranno tra un paio di settimane.

La data del finale di stagione

L'edizione di Uomini e donne che è iniziata lo scorso settembre è agli sgoccioli: a breve, infatti, Maria De Filippi saluterà il pubblico e darà appuntamento a dopo l'estate.

Stando a quello che si legge sul web in questi giorni, l'ultima puntata dell'edizione 2025/2026 dovrebbe essere trasmesse in tv venerdì 29 maggio, quindi tra poco più di un mese.

Ovviamente le registrazioni si concluderanno con largo anticipo rispetto alla loro messa in onda su Canale 5, molto probabilmente due o addirittura tre settimane prima.

Ultime registrazioni prima dello stop

Dovrebbero mancare pochi giorni alla fine delle registrazioni dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne: sicuramente il cast sarà in studio martedì 28 e mercoledì 29 aprile, ma le riprese di fine stagione dovrebbero svolgersi la settimana seguente (dal 4 all'8 maggio).

La redazione ha "in cantiere" un bel po' di puntate da trasmettere su Canale 5, un numero sufficiente per permettere che il dating-show vada in onda fino all'ultimo venerdì di maggio.

Scelte decisive in arrivo a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno registrate nei prossimi giorni, alcuni protagonisti dovranno prendere decisioni molto importanti.

Ciro, ad esempio, dovrà concludere il suo percorso scegliendo una tra Elisa e Martina: l'avventura del ragazzo è iniziata diversi mesi fa, ma i telespettatori sono piuttosto combattuti su chi potrebbe avere la meglio tra le due corteggiatrici.

Sul fronte Over, invece, diversi componenti nel parterre potrebbero concludere la stagione con un fidanzamento: Alessio e Debora si frequentano da molto tempo e la loro complicità sarebbe sempre più forte, invece Cinzia avrebbe deciso di trasferirsi a Milano da Marco nonostante la segnalazione di una signora che sostiene di aver avuto una storia con lui di recente.