Nei giorni scorsi sul web si è parlato insistentemente della scelta di Ciro Solimeno, in particolare del fatto che sarebbe mancato pochissimo a questa decisione che tutto il pubblico di Uomini e donne aspetta. Le anticipazioni della registrazione del 28 aprile, però, svelano che il tronista si dichiarerà ad una tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò soltanto tra due settimane, quindi alla fine della stagione.

Lo spoiler su quando finisce il trono di Ciro

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 28 aprile Ciro ha svelato quando manca alla sua scelta: il tronista, infatti, ha informato i presenti del fatto che tra due settimane farà il nome della persona con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Salvo colpi di scena, dunque, il protagonista del trono Classico dovrebbe concludere la sua avventura nel dating-show in una delle puntate che chiuderanno l'edizione 2025/2026, proprio come è accaduto con Gianmarco l'anno scorso.

Da qui a metà maggio il ragazzo dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti, anche perché chi ha assistito alle ultime riprese sostiene di averlo visto molto confuso.

Il ritorno di Elisa e la fuga di Martina

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 28 aprile svelano che Elisa è tornata in studio, ma ha detto di averlo fatto solo per salutare tutti.

Ciro, però, ha fatto un discorso che ha convinto la giovane a rimanere fino alla fine del percorso.

Martina non ha apprezzato il riavvicinamento tra il tronista e la sua "antagonista", infatti è uscita in lacrime.

La preferenza dei fan di Uomini e donne

Sul web c'è chi ha iniziato ad appassionarsi al trono di Ciro, soprattutto ora che manca pochissimo alla scelta.

La maggior parte dei fan di Uomini e donne fa il tifo per Elisa, e ciò si evince anche dai commenti che sono apparsi su X quando si è saputo che la corteggiatrice ha deciso di restare fino alla scelta.

"Martina ha pianto perché sa che Ciro avrebbe potuto sceglierla in settimana e non l'ha fatto", "Il cuore lo porta da Elisa, la testa da Martina", "Sono proprio curiosa di scoprire come va a finire", "Ciro datti una mossa", si legge sui social in queste ore.