Si sono concluse poco fa le riprese di nuove puntate di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo tra Ciro Solimeno e le sue corteggiatrici. Nel corso della registrazione del 14 aprile, dunque, il tronista ha ricevuto una dichiarazione d'amore da parte di Elisa Leonardi, poi ha rischiato di perdere definitivamente Martina Calibrò.

Parole d'amore a Uomini e donne

Sono accadute molte cose nel corso delle riprese di Uomini e donne del 14 aprile, le prime in programma questa settimana.

Le anticipazioni svelano che Elisa e Ciro hanno fatto un'esterna molto romantica, al termine della quale lei ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore al tronista.

Quest'avvicinamento ha mandato in crisi Martina, che ha preso in considerazione l'idea di abbandonare il programma ad un passo dalla scelta.

Dopo una lunga riflessione, però, la giovane ha deciso di continuare il percorso e oggi ha avuto un lungo confronto con Solimeno in studio.

Elisa si è sentita un po' messa da parte ed è tornata al suo posto lamentandosi.

Il tronista tra due fuochi

Il trono di Ciro volge verso la sua conclusione: tra poche settimane, infatti, il ragazzo dovrà fare il nome della corteggiatrice con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Stando alle anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne, però, Solimeno sembra ancora molto confuso e i comportamenti di Elisa e Martina non lo starebbero aiutando a schiarirsi le idee.

Tutte le settimane il giovane è costretto a rincorrere una sua pretendente dietro le quinte, e questo fa storcere il naso a quella che è rimasta da sola in studio.

Il 15 aprile nuove riprese

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni tramite i suoi profili social, questa settimana sono previste due registrazioni di Uomini e donne: la prima c'è stata oggi e l'altra avrà luogo domani, mercoledì 15 aprile.

La pausa estiva del dating-show dovrebbe cominciare tra meno di un mese, quindi quelle che ci saranno da qui in avanti saranno le ultime riprese di una stagione di grande successo del longevo programma condotto da Maria De Filippi.

Gli studi Elios chiuderanno i battenti all'inizio di maggio e non dovrebbero riaprire prima della fine di agosto.