Oggi, 28 aprile, si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana (l'altra sarà mercoledì 29) e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute. Ciro Solimeno ha convinto Elisa Leonardi a rimanere fino alla scelta (che sarà tra circa 15 giorni), ma Martina Calabrò ha reagito male ed è uscita dallo studio piangendo.

Si avvicina la scelta di Ciro

Martedì 28 aprile si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo davanti alle telecamere.

Nel corso delle riprese che ci sono state nel pomeriggio Elisa è tornata solo per salutare (la scorsa settimana non si era presentata), ma Maria De Filippi ha spronato Ciro a dirle che gli faceva piacere averla lì fino alla fine del percorso.

La corteggiatrice ha deciso di restare e la "rivale" Martina non l'ha presa bene, infatti è uscita dallo studio in lacrime. Il tronista non ha rincorso la giovane dietro le quinte, anzi ha scherzato a distanza con l'altra ragazza che sta frequentando.

Le segnalazioni della settimana

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione odierna, i fan di Uomini e donne si sono ritrovati a commentare due diverse segnalazioni su alcuni componenti del cast.

Una persona, ad esempio, ha informato Amedeo Venza del fatto che la zia di Ciro avrebbe spoilerato la scelta dal parrucchiere: "Sarà Martina, lui è molto preso e non riesce più a nasconderlo".

Cinzia, invece, ha attirato l'attenzione di molti con alcuni video che ha postato su Instagram: la dama ha informato i suoi follower del fatto che stava per raggiungere Marco a Milano, la città dove avrebbe intenzione di trasferirsi per stare il più tempo possibile con il cavaliere che le ha rubato il cuore.

Quando finisce Uomini e donne

Le puntate che si registreranno tra questa e la prossima settimana dovrebbero essere le ultime dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

Stando a quello che ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, gli studi Elios dovrebbero chiudere i battenti tra pochi giorni, ma il programma dovrebbe andare in onda fino a venerdì 29 maggio.

Le riprese rimarranno in stand-by per qualche mese e non ricominceranno prima della fine di agosto, quando verranno ufficializzati i protagonisti della nuova stagione.