Oggi, 14 aprile, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, la prima delle due che sono previste questa settimana. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto nel corso delle riprese di questo martedì, a partire dalla decisione di Sebastiano Mignosa di lasciare il programma in coppia con Simona. Continua nel migliore dei modi la conoscenza tra Alessio Pili Stella e Debora.

Nuovo amore tra i senior del cast

Le riprese di Uomini e donne proseguono e oggi, 14 aprile, ci sono state quelle di puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra circa due settimane.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine della registrazione, dunque, svelano che Sebastiano Mignosa ha deciso di lasciare la trasmissione in coppia con Simona, la dama che la scorsa settimana si era dichiarata a lui e con la quale è stato avvistato in Sicilia nel weekend.

Procedono bene le conoscenze tra Antonio e Cristina e tra Alessio e Debora.

Settimana difficile per Gemma

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, Gemma ha rischiato di saltare le registrazioni di Uomini e donne di questa settimana.

In una storia che ha postato su Instagram nel weekend, infatti, la dama ha raccontato: "Ho avuto un'intossicazione alimentare terribile, ero in apnea".

Mentre era alle prese con questo piccolo problema di salute, inoltre, Galgani è stata attaccata da una sua vecchia conoscenza: l'ex cavaliere Valerio, infatti, su TikTok ha definito la 76enne "falsa e viscida, una persona capace di ferire nell'anima".

Gli avvistamenti fuori dallo studio di Uomini e donne

Nei giorni che hanno preceduto la prima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, sul web si è parlato di alcuni componenti del parterre Over che sono stati avvistati fuori dallo studio.

Alcuni fan hanno fotografato Cristina e Antonio a cena insieme a Roma, e questi scatti hanno spoilerato che tra i due c'è una frequentazione in corso (non se ne era ancora parlato davanti alle telecamere).

Anche Cinzia e Marco sono stati sorpresi in un locale di Salerno e sono sembrati molto affiatati, proprio come Sebastiano e Simona che nel weekend sono stati visti mentre si scambiano sorrisi e sguardi complici vicino al mare della loro Sicilia e infatti oggi sono andati via dal programma in coppia.