Oggi, 29 aprile, si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo tra i personaggi più discussi del cast. Nel corso delle riprese di questo mercoledì, dunque, Alessio Pili Stella si è dichiarato a Debora Bragetti e le ha chiesto di lasciare il programma insieme. Rosanna Siino ha assistito al fidanzamento del suo ex e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nuova coppia a Uomini e donne

Sono appena trapelate le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 29 aprile, le ultime in programma questa settimana.

La notizia più interessante è sicuramente quella dell'addio al programma di Alessio e Debora, che hanno deciso di andare via insieme dopo una frequentazione lunga e altalenante.

Il cavaliere ha fatto una romantica dichiarazione d'amore alla dama (le ha suonato un brano al pianoforte e le ha detto che non vuole perderla) prima di chiederle di lasciare la trasmissione in coppia e tutti i presenti si sono emozionati assistendo a questo momento.

La reazione di Rosanna

L'uscita dal programma di Alessio e Debora, però, non ha lasciato indifferente Rosanna.

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 29 aprile, la dama siciliana non è riuscita a trattenere le lacrime quando Gianni Sperti l'ha abbracciata subito dopo che il suo ex si è fidanzato ufficialmente con un'altra.

La protagonista del trono Over ha deciso di uscire dallo studio, ma il suo pianto non è passato inosservato e sicuramente se ne parlerà ancora a lungo.

Cinzia prende tempo con Marco

Tra le altre anticipazioni che stanno circolando sulle riprese odierne di Uomini e donne, spiccano quelle sugli attacchi che Cinzia ha ricevuto quando ha detto che per ora non si trasferirà a Milano da Marco perché non ha tempo.

Gli opinionisti e Diego sono andati contro la dama sostenendo che non avrebbe mai avuto intenzione di fare un passo così importante, e che avrebbe approfittato delle recenti segnalazioni sul cavaliere per allontanarsi da lui.

La frequentazione tra i due protagonisti del trono Over, dunque, per il momento è in stand-by e non si sa se la situazione si sbloccherà prima della fine della stagione.