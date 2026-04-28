Si è conclusa da poco una registrazione di Uomini e donne che i fan potranno vedere in tv tra un paio di settimane, ma della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web, nel corso delle riprese del 28 aprile Cinzia Paolini si è lamentata dei messaggi che Marco riceverebbe da un'ex fidanzata, invece Marina è finita al centro delle critiche per la sua decisione di interrompere la conoscenza con Giancarlo.

Tensione negli studi di Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine della registrazione di Uomini e donne del 28 aprile riguardano sia i protagonisti più discussi del parterre Over che l'unico tronista del cast, Ciro.

Durante le riprese di questo martedì, dunque, si è parlato lungo dei messaggi che Marco riceverebbe da un'ex fidanzata e che Cinzia non gradisce affatto; tra i due c'è stata una discussione molto accesa che però non avrebbe portato a nulla di concreto.

La decisione di Marina di interrompere la conoscenza con Giancarlo, invece, l'ha fatta finire al centro di una vera e propria bufera: come al solito Tina è stata tra i primi ad attaccare la dama.

Sono finite anche le frequentazioni tra Diego e Maria e tra Barbara e Stefano.

La settimana movimentata di Cinzia

In questi giorni sul web si è parlato di Cinzia per due motivi diversi: le frecciatine che le ha lanciato Mario in un'intervista e la decisione che ha preso sul suo futuro con Marco.

Prima di partecipare alla registrazione odierna, infatti, la dama di Uomini e donne ha dato qualche anticipazione su cosa ha scelto di fare con il cavaliere che sta frequentando da poco più di un mese dentro e fuori lo studio: la protagonista del trono Over ha fatto sapere che seguirà sempre il cuore, ma poi oggi ha frenato a causa di alcuni messaggi che l'uomo riceverebbe da un'ex fidanzata.

L'imprenditore pugliese, invece, ha punzecchiato la donna definendola finta e alla ricerca costante di visibilità, parole che sicuramente non le avranno fatto piacere.

Ciro ad un passo dalla scelta

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 28 aprile Ciro ha svelato quando farà la scelta: mentre cercava di convincere Elisa a rimanere, il tronista ha detto che prenderà una decisione tra lei e Martina tra due settimane.

Stando a quello che ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, le riprese di questa stagione del dating-show dovrebbero concludersi il 12 maggio e molto probabilmente quel giorno terminerà anche il trono di Solimeno.