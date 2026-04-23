La puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 23 aprile, è stata dedicata in gran parte a Sebastiano Mignosa e al confronto che ha avuto con Elisabetta Gigante a diverse settimane di distanza dalla fine della loro conoscenza. Il cavaliere si è dichiarato a Simona Cannata e con lei ha lasciato il programma, ma le anticipazioni del web svelano che questa relazione è già finita e lui è tornato con la dama toscana.

Il faccia a faccia in studio

Il 23 aprile il pubblico di Uomini e donne ha assistito ad un lungo confronto tra Elisabetta e Sebastiano, un faccia a faccia richiesto dalla dama per spiegare perché la volta precedente si era riproposta a lui.

Simona è stata spettatrice di questo momento, poi ha preso la parola e si è lamentata della titubanza del cavaliere: "Io chiudo e me ne vado, ho sempre detto che sarei rimasta qui solo per lui".

Il protagonista del trono Over ha rincorso la donna dietro le quinte, ha cercato di rassicurarla e ha detto "sì" quando lei gli ha chiesto di andare via insieme dal programma.

Questa scelta, dunque, è avvenuta nel backstage e Elisabetta l'ha commentata così: "Sono contenta per loro, ho capito che tra noi è un capitolo chiuso".

Il ripensamento fuori da Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv il 23 aprile risale ad un paio di settimane fa, e le anticipazioni del web svelano che da quel giorno sono cambiate molte cose.

La storia tra Sebastiano e Simona è durata pochissimo (si parla di circa dieci giorni) e si dice che sarebbe stato lui ad interromperla perché avrebbe capito di provare ancora un sentimento per Elisabetta.

Il cavaliere ha raggiunto l'ex fidanzata all'Isola d'Elba, ci è rimasto 48 ore e poi con lei si è recato a Roma per partecipare ad una nuova registrazione.

Martedì scorso, infatti, i due sono tornati in studio solo per annunciare che hanno deciso di darsi una possibilità e poi sono andati via mano nella mano.

La prima dedica sui social

Al termine della registrazione di Uomini e donne in cui hanno annunciato il loro fidanzamento, Elisabetta e Sebastiano hanno pubblicato la prima foto di coppia su Instagram.

"Finalmente noi", sono le parole che la dama e il cavaliere hanno scelto per ufficializzare la loro unione sui social.