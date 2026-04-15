Si moltiplicano gli avvistamenti di Cristina Tenuta fuori dagli studi di Uomini e donne: il 14 aprile, ad esempio, la dama è stata fotografata al bar insieme ad Antonio Marino dopo una registrazione molto movimentata. Chi ha immortalato la protagonista del trono Over a Roma, inoltre, a raccontato che avrebbe sparlato a lungo degli opinionisti del dating-show e di Gloria Nicoletti.

L'avvistamento dopo le riprese in studio

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 14 aprile, Cristina e Antonio hanno cominciato a frequentarsi e per ora sembrano trovarsi molto bene insieme.

Al termine delle riprese di martedì scorso, infatti, i due sono stati avvistati in un bar di Roma e chi li ha incontrati sostiene che avrebbero parlato a lungo di quello che sarebbe accaduto in studio nel pomeriggio.

"Stavano facendo un aperitivo e ho sentito che sparlavano di Gloria, Tina e Gianni. Dicevano che gli opinionisti difendono qualcuno a prescindere, ma non so a chi si riferivano perché non sono ancora uscite le puntate", si legge in un messaggio che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto qualche ora fa su Instagram.

La breve conoscenza con Marco

Cristina è tornata a Uomini e donne un paio di settimane fa, ma è già riuscita a finire al centro delle dinamiche più interessanti del trono Over.

La conoscenza tra la dama e Marco (il cavaliere che l'aveva incuriosita da casa) è durata pochissimo, ma lei si è consolata in fretta accettando il numero di telefono di Antonio.

Stando alla segnalazione che sta circolando sul web in queste ore, Tenuta e Marino avrebbero ancora qualcosa da ridire sui loro "ex" Marco e Gloria, e infatti avrebbero sparlato di loro dopo averli incrociati in studio per una registrazione.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Martedì scorso negli studi di Uomini e donne si è parlato delle conoscenze più interessanti di questo periodo: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sebastiano e Simona hanno scelto di lasciare la trasmissione insieme e che questa decisione ha sorpreso tutti i presenti.

Tra Alessio e Debora procede tutto a gonfie vele e c'è chi ipotizza che a breve potrebbero andare via in coppia, invece Elena ha interrotto la frequentazione con Massimo a causa della differenza d'età.