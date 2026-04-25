Manca poco alla fine dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, quindi Ciro Solimeno potrebbe scegliere da un giorno all'altro. Stando ad una segnalazione che Amedeo Venza ha ricevuto su Instagram oggi, 25 aprile, il tronista avrebbe già deciso a quale corteggiatrice si dichiarerà al termine del suo percorso e lo avrebbe confidato ai parenti: si tratterebbe di Martina Calabrò.

L'indiscrezione sul trono di Ciro

Le prossime registrazioni di Uomini e donne dovrebbero essere decisive per l'ultima parte del percorso di Ciro, e una recente segnalazione sembrerebbe confermare questa sensazione.

Poche ore fa, infatti, Amedeo Venza ha ricevuto il messaggio da una persona che sostiene di sapere come dovrebbe concludersi il trono di Solimeno.

"Ho uno scoop. Ho saputo che la scelta sarà Martina. Lo ha detto la zia nel salone di parrucchiera della mia amica. Lui è molto preso e non vede l'ora di sceglierla, dice che non riesce più a far finte di niente", si legge sui social il 25 aprile.

in bocca al lupo e buon karaoke 🤞🏻#uominiedonne pic.twitter.com/iDXhSgKzbq — marta 🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) April 25, 2026

Il parere dei fan di Uomini e donne

Il pubblico di Uomini e donne sembra avere una preferenza per Elisa, o meglio ad oggi è la corteggiatrice che ha avuto il maggior numero di consensi da parte degli spettatori del programma.

"Quindi sceglie Martina? In bocca al lupo", "Ciro vuole scegliere l'amica di Enzakkione (amico di Gianmarco Steri), che ridere", "Si troverà benissimo con quel gruppetto", "Che coppia noiosa", "Io non ci credo", "La zia ha spoilerato la scelta? Non è possibile", "Elisa non deve più tornare in quello studio", si legge su X in queste ore.

La presa di posizione di Elisa

Sul web c'è chi sostiene che Ciro potrebbe scegliere già tra qualche giorno, soprattutto se Elisa non dovesse presentarsi neppure alle prossime registrazioni.

Mercoledì scorso la corteggiatrice ha volutamente saltato l'appuntamento con le riprese del dating-show e il tronista ha detto che avrebbe riflettuto sul da farsi.

Le anticipazioni, inoltre, svelano che il ragazzo è uscito dallo studio visibilmente confuso, ma ci ha tenuto a precisare che non stava andando da Elisa per provare a convincerla a portare a termine la conoscenze che hanno iniziato qualche mese fa.