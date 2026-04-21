Quando mancano poche registrazioni alla fine della stagione 2025/2026 di Uomini e donne, il parterre Over ha subito diverse "defezioni". Nel corso della registrazione del 21 aprile, infatti, Nicola e Giada hanno deciso di lasciare il cast ognuno per conto proprio, invece Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono andati via insieme. Il cavaliere Marco, invece, è in bilico dopo una segnalazione su una presunta relazione con una signora al di fuori dello studio.

Chi ha abbandonato Uomini e donne

Le riprese di Uomini e donne del 21 aprile sono state le ultime per almeno quattro componenti del parterre Over.

Come svelano le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, nel corso della registrazione di questo martedì due dame e due cavalieri hanno lasciato il programma.

Nicola e Giada, ad esempio, hanno scelto di interrompere la loro avventura nel dating-show e lo hanno fatto a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra.

Occorre precisare, però, che i due sono andati via ognuno per conto proprio e non in coppia, infatti hanno messo un punto alla loro frequentazione prima di dire addio alla trasmissione.

Una segnalazione e una proposta di fidanzamento

Un altro protagonista del trono Over ad un passo dall'addio è Marco, che il 21 aprile ha dovuto giustificare la conoscenza che avrebbe avuto con una signora al di fuori dello studio.

Stando alle ultime anticipazioni, infatti, una donna ha telefonato per segnalare che il cavaliere le avrebbe detto "ti amo" fino a poco tempo fa e quindi starebbe prendendo in giro tutti.

Cinzia è rimasta spiazzata sia da questo racconto che dall'anello che Marco le ha regalato prima di chiederle di diventare la sua fidanzata.

Nella prossima registrazione si dovrebbe fare chiarezza sia su questa "coppia" che sul futuro del cavaliere nel programma.

Elisabetta e Sebastiano nel mirino degli opinionisti

Da oggi in poi nel parterre Over di Uomini e donne non ci saranno neanche Elisabetta e Sebastiano, che hanno deciso di andare via insieme dopo una puntata molto movimentata.

Gli opinionisti Gianni e Tina non hanno risparmiato critiche ai due protagonisti del cast che nei giorni scorsi sono stati avvistati all'Isola d'Elba, anzi li hanno definiti "falsi" nel corso di una lite che è andata avanti per più di un'ora.