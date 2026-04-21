Durante le riprese di Uomini e Donne svoltesi negli studi romani martedì 21 aprile ci sarà un colpo di scena che, pur inatteso, era già stato intuito dagli ultimi gossip. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram rivelano infatti che Elisabetta e Sebastiano lasceranno la trasmissione insieme, dopo la loro precedente rottura e dopo l’uscita del cavaliere siciliano con Simona nelle scorse settimane. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, quindi, si formerà una nuova coppia pronta a far discutere il parterre.

Elisabetta e Sebastiano lasciano Uomini e Donne insieme

Le prossime puntate di Uomini e Donne si preannunceranno particolarmente movimentate a causa dell’ennesimo colpo di scena legato a uno dei cavalieri più discussi del parterre over. Sebastiano, infatti, tornerà sui suoi passi in modo del tutto inatteso. Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, il cavaliere siciliano sarà ancora impegnato nella conoscenza con Simona e, secondo quanto già emerso dalle registrazioni precedenti, lascerà lo studio proprio con lei, convinto di avere trovato un nuovo equilibrio sentimentale. Tuttavia, la situazione cambierà radicalmente. Nelle riprese del 21 aprile, Sebastiano rientrerà in studio per annunciare un’altra decisione sorprendente: lascerà il dating show insieme a Elisabetta, la panettiera dell’Isola d’Elba con cui aveva avuto una frequentazione fino a poche settimane prima.

Una scelta che ribalterà completamente le dinamiche del parterre e che aprirà un nuovo capitolo per entrambi.

Il ritorno di fiamma fra Elisabetta e Sebastiano era già nell’aria

Il colpo di scena non arriverà del tutto impreparato. Negli ultimi giorni, infatti, diversi indizi avevano già lasciato intuire un riavvicinamento tra Elisabetta e Sebastiano. Dopo l’uscita dal programma con Simona, il cavaliere era partito dalla Sicilia per raggiungere l’Isola d’Elba, dove Elisabetta lo aveva accolto. Alcuni fan della trasmissione li avevano immortalati insieme in atteggiamenti affettuosi, scatti che avevano rapidamente alimentato il gossip sui social. Il ritorno di fiamma, quindi, era già stato confermato dai fatti, ma la conferma ufficiale arriverà proprio durante l’ultima registrazione: Elisabetta e Sebastiano decideranno di lasciare insieme la trasmissione, sancendo così la nascita di una nuova coppia. Al momento non è ancora trapelato nulla sulla reazione di Simona né è chiaro se la dama, che aveva abbandonato il programma pochi giorni prima, sarà presente in studio per un confronto.