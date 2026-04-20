Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 27 al 30 aprile rivelano che Rino deciderà, contro il parere di Eduardo, di fare il prossimo colpo a Palazzo Palladini, mentre Grillo attenderà sviluppi per far cadere Sabbiese in trappola.

Nel frattempo le gemelle affronteranno la questione Maurizio in modo diverso, mentre i lavori a Palazzo Palladini si riveleranno più complessi del previsto. Sul fronte sentimentale, Marina osserverà con apprensione l'ossessione di Roberto per Stefano e Greta, Alberto farà un colpo di testa per rivedere Anna, mentre Vanni farà un primo passo deciso verso Ornella.

Rino contro Eduardo

Nonostante il netto rifiuto di Eduardo, Rino deciderà di effettuare il prossimo colpo a Palazzo Palladini. In seguito, Angelo troverà anche il modo per entrare, mettendo così Sabbiese di fronte a una scelta difficile.

Intanto Grillo e la sua talpa metteranno a punto gli ultimi dettagli per far cadere Eduardo in trappola ed arrestarlo.

Un posto al sole: chi è la talpa?

Nelle puntate precedenti si è visto Grillo parlare con uno dei componenti della banda, al quale prometteva una possibile libertà per lui e i suoi complici in cambio di Sabbiese. In molti hanno pensato subito a Rino, eppure anche Angelo, che pare nutrire una vera e propria venerazione per Eduardo, e Stella, un tempo infatuata di lui, rappresenterebbero validi colpi di scena.

Al momento non sono stati forniti indizi concreti per scoprire l'identità della talpa, ma nei prossimi episodi qualcosa di più dovrebbe venire a galla.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 27 al 30 aprile: Maurizio stravolge la vita delle gemelle, Ferri ossessionato da Mori

Un gesto avventato di Manuel darà la possibilità a Grillo di mettere in crisi Damiano, mentre Rosa osserverà gli eventi con crescente preoccupazione.

Il rapporto con Maurizio continuerà a dividere le gemelle Cirillo. Manuela, deciderà di stringere i legami col padre ritrovato e comincerà a immaginarlo già dentro la famiglia. Al contrario Micaela resterà apparentemente ostile, anche se poi deciderà di incontrarlo di persona.

Nel frattempo Serena manterrà un atteggiamento neutrale e deciderà di mettersi in contatto con Monica.

Mariella organizzerà un incontro tra Bice e Massaro, per farli confrontare sul figlio Gerry, ma le cose non andranno come previsto. A sorprendere tutti, forse, sarà però Guido, con un gesto inaspettato

Roberto sarà sempre più ossessionato da Stefano Mori. Marina lo osserverà con crescente inquietudine e comincerà a chiedersi se dietro quella determinazione ci sia solo rivalità in affari o una gelosia per Greta. Parallelamente, Cristina si avvicinerà sempre di più a Leo, e finirà per ritrovarsi in una situazione poco piacevole.

Gianluca farà fatica a voltare pagina ma ci proverà, mentre Alberto sofferente per la distanza da Anna farà un gesto impulsivo pur di raggiungerla.

Le spese per sistemare la rete fognaria e i seminterrati si riveleranno più pesanti del previsto, mettendo in crisi Renato, che finirà per riversare la propria frustrazione su Raffaele.

Vanni proverà ad avvicinarsi a Ornella invitandola a uscire.