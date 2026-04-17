Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 fino al 30 aprile, si tornerà a parlare di Eduardo e della sua banda.

Come previsto da molti spettatori, l'obiettivo del prossimo colpo sarà Palazzo Palladini e questa scelta metterà fortemente in crisi Sabbiese.

Un posto al sole, anticipazioni: Palazzo Palladini prossimo obiettivo della banda

Non è mai stato detto apertamente, eppure sembra facilmente ipotizzabile che Angelo sfrutti il suo lavoro da elettricista per studiare gli appartamenti e decidere dove effettuare i colpi. Gli ultimi interventi sono stati proprio a Palazzo Palladini, dove risiedono molte persone con alta disponibilità economica ed era prevedibile, quindi, che il prossimo obiettivo fosse proprio quello.

Nelle prossime puntate, Rino e la sua banda decideranno di agire proprio nello storico palazzo di Posillipo ma, come prevedibile, Eduardo non sarà affatto d'accordo.

Un posto al sole, trame dal 27 al 30 aprile: Rino riprende il comando della banda: Eduardo si oppone

Ad insistere per attuare il piano lì sarà Rino, che sembrerà aver ripreso il comando della banda. Eduardo, dal canto suo, si opporrà a tale scelta per via delle implicazioni che potrebbe avere per lui. A Palazzo Palladini è ormai una figura nota: la sorella lavora nel palazzo, e lui è conosciuto da molti dei residenti.

Un colpo messo a segno proprio lì finirebbe per attirare i sospetti su di lui, senza contare le implicazioni morali di tradire la fiducia di chi gliel'ha accordata, come Giulia, Raffaele e, ovviamente, sua sorella.

Il piano di Grillo per incastrare Sabbiese

A complicare la questione c'è un altro punto molto importante: uno dei tre componenti della banda è in combutta con l'ispettore Grillo per incastrare Eduardo. Al momento non sono stati forniti indizi che possano far capire se l'infiltrato sia Rino, Angelo o Stella. In ogni caso, per Eduardo le cose non sembrano mettersi bene. Nonostante l'uomo sia contrario, la banda deciderà infattidi andare avanti e riuscirà a individuare dove entrare e in che modo. Resta da capire se Eduardo deciderà di unirsi al gruppo per questo colpo o se preferirà tirarsene fuori.