Le anticipazioni delle puntate di Un posto a sole che andranno in onda dal 13 a 17 aprile svelano che si aprirà una frattura tra Rossella e Nunzio, dal momento che i due avranno prospettive diverse. Mentre la dottoressa vorrà restare a vivere dai suoi, lo chef vorrebbe trasferirsi alla terrazza.

Divergenze tra Rossella e Nunzio

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 aprile prendono il via dai numerosi scontri che si verificheranno tra Rossella e Nunzio. Mentre la prima vorrebbe restare a vivere a casa dei suoi genitori, Nunzio vorrebbe trasferirsi alla terrazza per distaccarsi da Silvia e Michele.

Lo chef si troverà costretto a fare i conti con i suoi dubbi e ad affrontare le sue incertezze.

Anche Rossella si sentirà soffocare da una relazione in cui non si sentirà più sicura. Per questo la dottoressa metterà se stessa di fronte ad una scelta che potrebbe portarla a cambiare la rotta del suo futuro. Per tali ragioni, tra i due aumenterà la distanza: la coppia sarà in crisi tanto che si potrebbe giungere ad un punto di non ritorno.

Serena mette alle strette Maurizio

Serena continuerà ad indagare sul passato d Maurizio, il padre delle gemelle, giungendo ad una scoperta che potrebbe mettere a repentaglio l'equilibrio della sua famiglia. Infatti, di fronte all'atteggiamento sfuggente e silenzioso dell'uomo, Serena non si fermerà e messo alle strette Maurizio confesserà una verità scomoda e sconvolgente.

Intanto il rapporto tra Cristina e Roberto sarà sempre più precario, tanto più che l'uomo sarà reso vulnerabile dalle insinuazioni di Stefano, che lo costringerà a mettersi sulla difensiva e ad assumere un atteggiamento ancora più spietato. Tutta la famiglia risentirà di questo comportamento. Infine, anche Raffaele vivrà momenti di tensione, non riuscendo a tenere separata la vita professionale da quella lavorativa.

Dottoressa e chef in crisi

Rossella e Nunzio troveranno un punto di incontro? Tra i due la crisi ormai è evidente, ma in questo frangente potrebbe trovare spazio l'idea della Graziani di un trasferimento all'estero per uno stage lavorativo molto importante. Si giungerà ad una rottura dopo che i due hanno tanto lottato per stare insieme? Non resta che attendere le prossime puntate per saperne di più.