Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 13 al 17 aprile, Nunzio e Rossella si scontreranno in quanto il primo vorrà trasferirsi alla Terrazza, al contrario della seconda che vorrà stare a casa dei genitori. Inoltre Vanni inizierà ad avvicinarsi ad Ornella.

Ferri, invece, non tollererà di essere giudicato a causa del rapporto con Cristina, mentre Greta lascerà Stefano.

Angelo stupisce Eduardo dando l'intera paga dei lavori effettuati a Palazzo Palladini

Greta spiegherà in ogni modo a Cristina che le cose con Eduardo non andavano più bene e che ora c'è un'altra persona nella sua vita, ma la ragazza non vorrà sentire le ragioni della madre e si scaglierà contro di lei.

Roberto allora interverrà ed imporrà alla figlia di andare a stare da lui. Intanto Stefano farà di tutto per riavvicinarsi a Greta, la quale però porrà fine alla loro relazione poiché vorrà dare priorità a Cristina.

Nel frattempo Angelo sarà dispiaciuto per non avere dato la sua parte di bottino ad Eduardo e lo sorprenderà dicendogli che la paga dei lavori effettuati a Palazzo Palladini andrà interamente a lui. In tutto questo, Nunzio e Rossella apprenderanno dal tecnico che non potranno ritornare presto nella loro abitazione e quindi dovranno adoperarsi per cercarsi un'altra sistemazione.

Maurizio potrebbe nascondere un segreto importante

Maurizio eviterà in ogni modo le domande incalzanti di Serena e questo farà penso che starà nascondendo un segreto.

Intanto Raffaele si impegnerà affinché il proprio lavoro non interferisca con la sua vita privata, ma il portiere dovrà fare attenzione a Vanni che si avvicinerà alla moglie. Inoltre Greta e Stefano dovranno fronteggiare alcune rivelazioni che potrebbero allontanarli ulteriormente.

Nel frattempo Nunzio e Rossella si scontreranno in quanto il primo vorrà accettare l'invito di trasferirsi alla Terrazza, mentre la seconda vorrà stare a casa dei genitori. Ferri, invece, non sopporterà di essere giudicato a causa del rapporto burrascoso con Cristina, ma a renderlo più nervoso ci sarà una allusione da parte di Stefano.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Nunzio e Rossella hanno subito dei danni nella loro abitazione a causa della forte pioggia e hanno dormito a casa di Michele e Silvia.

Non sono mancati però i momenti di forte imbarazzo. Inoltre Raffaele ha scelto Angelo ed Eduardo per riparare i danni che Palazzo Palladini ha avuto, in seguito al rave party organizzato da Cristina ed i suoi amici. Marina, invece, è intervenuta per mediare tra Roberto e la figlia, ma senza esito e la ragazza è scappata via.