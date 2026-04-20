Continuano le vicende dei protagonisti della soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 aprile le due gemelle Cirillo saranno alle prese con la scoperta che loro padre si è interessato alle loro vite. Le due reagiranno in maniera completamente diversa. Ferri sarà alle prese con Stefano Mori che diventerà per lui una presenza ingombrante. Raffaele infine dovrà fare i conti con l'imminente riunione di condominio e le distrazioni di Ornella.

La reazione di Manuela

Dopo aver scoperto dell'esistenza di Maurizio, Micaela e Manuela avranno due reazioni totalmente contrastanti.

La prima si chiuderà a riccio e si mostrerà fredda e distaccata alla scoperta che suo padre si sia fatto vivo dopo trent'anni. La seconda invece dopo un'iniziale smarrimento deciderà di cercarlo per ottenere da lui tutte le risposte alle domande che si è posta in tutti questi anni. Trovare Maurizio però non sarà un'impresa semplice. L'uomo deciso a non dare spiegazioni, verrà ricoverato nuovamente a causa dell'aggravarsi della sua malattia. Serena al contempo inizierà ad avere degli incubi con dei ricordi confusi del periodo in cui sua madre frequentava Maurizio. Successivamente sarà proprio l'uomo a contattare Manuela per parlare della sua situazione e per fornirle delle spiegazioni sulla sua prolungata assenza.

Serena al contempo farà una spiacevole scoperta sul suo conto.

Roberto in difficoltà

Greta cercherà di recuperare il suo rapporto con Cristina con grandi difficoltà. La presenza di Stefano Mori di certo non l'aiuterà. L'uomo diventerà una presenza ingombrante anche per Roberto, sia nella vita privata che in quella professionale. A farne le spese sarà Michele Saviano in radio. Nunzio e Rossella intanto continueranno il loro braccio di ferro viaggiando su due poli opposti ma alla fine Rossella si convincerà che la Terrazza è la soluzione giusta per loro. I due fidanzati verranno accolti con affetto e gioia da Giulia e Luca. Raffaele invece si lascerà coinvolgere dall'ansia di Renato per l'imminente riunione di condominio in cui si parlerà dei lavori da svolgere a Palazzo.

Per questo motivo il portiere non si accorgerà della presenza di Vanni nella vita di Ornella. L'uomo infatti dopo aver ottenuto il numero della dottoressa inizierà ad inviarle i primi messaggi.

Angelo e Eduardo termineranno i lavori a Palazzo con somma soddisfazione di Rosa che con aria sognante continuerà a sperare in una vita migliore per suo fratello, ignara del fatto che i suoi complici, Angelo, Stella e Rino, saranno decisi a compiere un nuovo colpo in un posto a loro molto familiare, che si tratti proprio di Palazzo Palladini?

Guido e Mariella infine saranno nuovamente coinvolti nelle diatribe di Bice e Sergio in merito alla gestione di Gerri.