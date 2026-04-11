Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 aprile svelano che Serena sarà turbata dai ricordi del suo passato che emergeranno in alcuni incubi riguardanti Maurizio, il padre delle gemelle.

Stefano da filo da torcere a Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile prendono il via dall'ingombrante presenza di Stefano Mori nella vita di Roberto Ferri. Tra i due, la tensione arriverà alle stelle non solo in campo lavorativo ma anche nell'ambito della vita privata, dove Roberto dovrà fare i conti con il rapporto con Cristina, sempre più in bilico.

A farne le spese, suo malgrado, sarà Michele che si ritroverà coinvolto nella faida tra i due uomini all'interno della gestione della radio. Mente Cristina e Greta cercheranno di prendere delle difficili decisioni, decise a guardare avanti, Roberto andrà alla ricerca di una stabilità nel rapporto con la figlia che tarerà ad arrivare.

Maurizio sconvolge la vita delle sorelle Cirillo

Serena comincerà a fare degli incubi che sembreranno riportare alla sua memoria dei frammenti di un passato che sembrava ormai lontano. Questi sogni, riguardanti Maurizio, all'inizio insignificanti cominceranno a prendere senso, spingendo Serena ad affrontare un segreto dimenticato e taciuto per anni. Serena dovrà decidere se tenere per sé parte del segreto o se rivelarlo, portando così anche le sorelle ad affrontarlo con le ferite che potrebbero conseguirne.

Manuela, intanto, contrariamente alla sorella Micaela, deciderà di proseguire nella sua conoscenza del padre.

Dopo aver sistemato i problemi a Palazzo Palladini, Rosa nutrirà una speranza per il futuro lavorativo del fratello. Ma nel momento in cui Eduardo potrebbe davvero cambiare vita, Rino, Stella ed Angelo inizieranno a mettere a punto un nuovo colpo in un luogo familiare a Sabbiese che quindi potrebbe essere coinvolto.

Infine, Mariella e Guido daranno vita a divertenti siparietti. I due coniugi cercheranno di fra collaborare Bice e Sergio nella gestione del figlio, con risultati esilaranti.

Serena ricorda il passato

Quale sarà il segreto riguardante Maurizio in grado di sconvolgere la vita di Serena?

Le anticipazioni non lo svelano che è chiaro che questa sarà una delle storyline centrali nello sviluppo della soap partenopea. Molti sono gli scenari che potrebbero delinearsi, ma di certo per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni.