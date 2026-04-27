Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 maggio svelano che la crescente vicinanza tra Greta e Roberto farà ingelosire Marina che sarà sempre più turbata dalla presenza della rivale.

Cresce il sentimento tra Anna e Alberto

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 maggio prendono il via dalla scelta di Stella di schierarsi dalla parte del fratello e dello zio dopo un nuovo rifiuto di Eduardo. All'insaputa di quest'ultimo, Angelo, Rino e Stella continueranno a progettare il colpo a Palazzo Palladini

Gianluca comincerà a dubitare della sincerità del padre, mentre tra Alberto ed Anna crescerà la sintonia, visto che la ragazza condividerà con Palladini un racconto doloroso riguardante suo fratello.

Dopo alcuni giorni passati insieme, tra Anna e Alberto si farà strada un forte sentimento, anche se l'avvocato continuerà a provare dei sensi di colpa nei riguardi del figlio. Frattanto un confronto tra Gianluca e Anna farà temere ad Alberto che il figlio possa avere una ricaduta. Gianluca troverà conforto nell'amica Rossella.

Ornella e Vanni in sintonia

Guido e Mariella si faranno carico dell'arduo compito di far riappacificare Bice, Massaro e Gerry. Il pranzo organizzato dai coniugi Del Bue partirà mai ma poi la tensione si allenterà con l'aiuto dello champagne.

Mentre Roberto sarà impegnato con Michele a cercare una strategia giusta per gli affari alla radio, Greta cercherà di riavvicinarsi a Leo.

Intanto, la presenza di Greta nella vita di Roberto infastidirà Marina che proverà gelosia nei confronti della sua rivale. Cristina, invece, cercherà l'aiuto della madre per convincere il padre a non farle cambiare scuola, ma alla fine Roberto spingerà Greta a credere che questa sia la scelta migliore per la figlia. La complicità tra i due ex darà dei pensieri alla Giordano.

Mentre Ornella e Vanni entreranno sempre più in sintonia. Raffaele cercherà di sorprendere la moglie, ma il suo tentativo di passare più tempo con la moglie fallirà nel momento in cui il portiere si ritroverà invischiato in lavori imprevisti a Palazzo con Otello e Renato.

Anna tra padre e figlio

Il triangolo amoroso che vede protagonisti Anna, Alberto e Gianluca è destinato a conquistare sempre di più l'attenzione dei telespettatori.

Cosa succederà quando Gianluca scoprirà che il padre ha una relazione con la donna di cui si è innamorato? Di certo lo scontro padre-figlio terrà banco, considerando anche il fatto che tra loro i rapporti non sono mai stati idilliaci. Inoltre, l'enigmatica Anna ha un segreto destinato a mescolare ancora le carte in tavola nella famiglia Palladini.