Maurizio nasconde un tragico segreto: è quanto emergerà nelle puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 aprile, ma non è ancora chiaro di cosa si tratti.

Le anticipazioni non rivelano cosa tormenta Maurizio, ma Serena dovrà prendere una decisione dopo un confronto con lui. I rapporti tra Greta e Cristina continueranno ad essere molto tesi a causa della presenza di Stefano.

Il ritorno di Maurizio a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una settimana all'insegna della nostalgia per le sorelle Cirillo. Dopo il matrimonio di Niko e Manuela, Serena e Micaela si lasceranno andare ai ricordi.

Monica lascerà ancora una volta Napoli e questa sarà per le due sorelle un'occasione per ripensare al passato. Intanto Serena non potrà fare a meno di pensare a Maurizio che era presente al matrimonio di Manuela ma non si è presentato. La moglie di Filippo vorrà vederci chiaro e dopo aver chiesto a Silvia di riferirle se l'uomo dovesse rifarsi vivo, riuscirà finalmente ad incontrarlo. Tra Serena e Maurizio ci sarà un confronto che però si rivelerà poco produttivo. L'uomo, infatti, non avrà nessuna intenzione di rispondere alle domande di Serena e il motivo emergerà poco dopo: Maurizio nasconde un tragico segreto. Le trame non rivelano di cosa si tratta, né se questa vicenda riguardi direttamente Micaela e Manuela o sia un dolore che Maurizio si porta dentro da anni.

L'unica certezza è che dopo il confronto Serena si troverà di fronte ad una scelta difficile ed è probabile che dovrà decidere se parlare alle sue sorelle del ritorno del loro padre o meno.

Cristina in crisi a causa dell'amante di Greta

Nelle puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 aprile, dopo la fuga, Cristina avrà un aspro confronto con Greta. Quest'ultima parlerà a sua figlia della relazione che aveva messo in crisi il suo rapporto con Eduardo, ma la ragazza non capirà. Cristina andrà su tutte le furie con sua madre e tornerà a vivere da Roberto ma non sarà affatto facile. A Greta non resterà che riflettere sulla sua vita e per amore di Cristina capirà che deve chiudere la sua relazione con Stefano. Quest'ultimo, tuttavia, non si rassegnerà all'idea di perdere la donna.