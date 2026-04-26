Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 27 al 30 aprile per Damiano non ci saranno dei momenti facili da affrontare. Grillo non perderà occasione per umiliarlo a causa di una bravata di Manuel. Eduardo invece si infurierà con Rino per la sua decisione di saccheggiare Palazzo Palladini. Ferri infinite continuerà ad essere ossessionato dalla presenza di Stefano Mori. Il 1 maggio la puntata non andrà in onda.

La decisione di Serena

Manuela a dispetto del il parere contrario di sua sorella gemella inizierà a proiettarsi in una vita futura avendo accanto la figura paterna, nonostante Serena la inviti più volte ad essere cauta.

Micaela, dopo un acceso confronto con Samuel in merito all'arrivo improvviso di Maurizio nella sua vita, a sorpresa cambierà idea e deciderà anche lei di incontrare quell'uomo che non ha mai conosciuto. A quel punto Serena inizierà a domandarsi se sia il caso di convocare anche sua madre, Monica, per metterla al corrente degli ultimi avvenimenti che hanno scosso la sua famiglia.

La furia di Sabbiese

Eduardo dopo aver appreso l'intenzione di Rino di voler organizzare un colpo ai danni dei condomini di Palazzo Palladini, andrà su tutte le furie. L'uomo infatti escluderà categoricamente la possibilità di violare un posto tanto caro sia per sua sorella Rosa che per sua moglie Clara. Prisco non sarà dello stesso avviso e continuerà a studiare il colpo da solo.

Intanto Grillo continuerà a pressare la sua talpa affinché gli consegni Sabbiese per assicurarlo finalmente alla giustizia. Attilio troverà anche il modo di umiliare Damiano a causa di una bravata di Manuel. Il ragazzino infatti, senza il consenso dei genitori si lascerà coinvolgere da un amichetto a fare un giro su una minimoto, violando tutte le norme al riguardo. Il ragazzino verrà sfrenato da Guido e Mariella che allerteranno i genitori. Sul posto oltre a Damiano e Rosa si presenterà anche Grillo che non perderà occasione per umiliare il suo sottoposto. Accuserà Damiano di non essere capace di fare rispettare le regole nemmeno dentro casa sua e per questo motivo non è degno di indossare la divisa.

Renda, accuserà il colpo in silenzio ma si sentirà davvero mortificato.

Roberto invece continuerà ad essere ossessionato da Stefano Mori e farà di tutto per metterlo all'angolo. Il suo comportamento però diventerà un campanello d'allarme per marina che farà fatica a capire se il comportamento del marito dipenda dalla sua sete di potere oppure dalla sua gelosia nei confronti di Greta.

Mariella cercherà di fare qualcosa per fare riavvicinare Bice e suo marito ma il suo tentativo di riappacificazione finirà per fallire. Sarà Guido a trovare una soluzione e a sorprenderla positivamente. Renato riceverà il resoconto dei costi da dover sostenere per rimettere a posto il suo seminterrato e per lui sarà davvero un duro colpo.

Gianluca infine cercherà invano di lasciarsi alle spalle la sua storia finita male con Anna. Mentre suo padre continuerà a voler portare avanti la sua relazione con la donna incurante della terribile sofferenza che una notizia del genere potrebbe causare all'umore di suo figlio.