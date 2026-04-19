Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile, Manuela deciderà di frequentare Maurizio al contrario di Micaela che non vorrà avere alcun rapporto con lui. Inoltre Ornella si scambierà messaggi frequenti con Vanni.

Rino, Angelo e Stella, invece, vorranno proporre a Sabbiese un nuovo colpo, mentre Cristina non vorrà ancora perdonare Greta.

Maurizio è ricoverato in ospedale

Micaela farà presente di non volere assolutamente alcun rapporto con Maurizio, ma Manuela sarà del parere opposto e sarà determinata a confrontarsi direttamente con suo padre.

Quest'ultimo intanto si troverà ricoverato in ospedale e risulterà essere rassegnato al proprio destino. Inoltre Nunzio e Rossella rimarranno fermi sulle loro posizioni.

Nel frattempo Raffaele si troverà sotto pressione a causa dell'ansia di Otello e Raffaele, visto che prossimamente ci sarà una riunione di condominio che dovrà stabilire importanti lavori da fare nel palazzo. Ornella, invece, inizierà a scambiarsi messaggi frequenti con Vanni.

Luca e Giulia accolgono Nunzio e Rossella

Greta si impegnerà in ogni modo per fare pace con Cristina, la quale però non vorrà assolutamente cambiare idea su di lei. Intanto Roberto dovrà fronteggiare l'eccessiva invadenza di Stefano Mori nella sua vita professionale e privata.

Sarà Michele a pagare le conseguenze delle liti dei due uomini. Inoltre Guido e Mariella cercheranno di far collaborare Bice e Sergio sui problemi del loro figlio.

Nel frattempo Luca e Giulia accoglieranno con gioia Nunzio e Rossella alla Terrazza. In tutto questo, Manuela deciderà di frequentare di nascosto Maurizio e questo nonostante il parere contrario di Micaela, mentre Serena avrà un incubo che le farà rivivere dei confusi ricordi del passato. Rosa, invece, spererà che Eduardo possa essere assunto da Raffaele così da garantire una stabilità alla famiglia. Rino, Angela e Stella saranno però pronti a proporre a Sabbiese di fare un nuovo colpo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Nunzio e Rossella hanno avuto opinioni divergenti su dove trasferirsi in attesa dei lavori da fare nel seminterrato.

La dottoressa vorrebbe restare dai suoi genitori, al contrario di Cammarota che preferirebbe la Terrazza.

Inoltre Cristina ha accettato di tornare a vivere a casa di Roberto e Marina, mentre Serena ha rivelato alle sorelle che il loro padre Maurizio è tornato in città e ha assistito alle nozze di Manuela.