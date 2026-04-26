Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 27 al 30 aprile, Eduardo sarà combattuto se compiere o meno un colpo a Palazzo Palladini. Inoltre Manuel salirà su una minimoto insieme ad un amico, ma Grillo lo vedrà e questo porterà ad un altro scontro con Grillo.

Cristina, invece, si invaghirà di Leo, mentre Marina penserà che Roberto è geloso di Greta e Mori.

Guido compie un gesto che sorprende Mariella

Serena manterrà una posizione cauta nei confronti di Maurizio, al contrario di Manuela che sarà determinata ad inserire il padre nella sua famiglia.

Intanto Micaela smentirà quanto dettole da Samuel ed incontrerà suo padre. Inoltre Mariella proverà a far riappacificare Bice e Massaro. Guido, invece, porterà avanti un gesto che sorprenderà positivamente la moglie.

Nel frattempo Eduardo si infurierà quando Rino gli proporrà di compiere un colpo a Palazzo Palladini, sfruttando il fatto che conosce bene i luoghi. In tutto questo, Roberto vorrà vendicarsi di Mori e Marina temerà che il comportamento del marito è dipeso da una gelosia verso Greta, mentre Cristina risulterà essere sempre più coinvolta da Leo. Questo però la porterà a trovarsi in una situazione complicata.

Vanni fa un invito ad Ornella

Micaela si vedrà con il padre e Serena si interrogherà se non è il caso di informare Monica.

Intanto Gianluca cercherà di dimenticarsi di Anna, al contrario di Alberto che soffrirà per la sua assenza [VIDEO]. Inoltre Renato sarà preoccupato viste le spese da sostenere a Palazzo Palladini. Vanni, invece, farà un primo invito ad Ornella.

Nel frattempo Eduardo temerà le possibili conseguenze di un colpo a Palazzo Palladini, ma per l'uomo la situazione sarà destinata a complicarsi visto che Grillo vorrà fare di tutto pur di incastrarlo. In tutto questo, Roberto vorrà proseguire la sua guerra verso Mori, mentre Cristina sarà innamorata di Leo. Manuel, invece, salirà sulla minimoto di un amico, ma Grillo li vedrà e ne approfitterà per provocare Damiano al quale rimprovererà di non saper fare rispettare le regole al figlio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Greta si è impegnata in ogni modo per recuperare il rapporto con Cristina. Inoltre Ferri ha cercato di arginare la presenza ingombrante di Mori nella sua vita professionale e privata.

Ornella, invece, ha dato il suo numero a Vanni con il quale ha iniziato a scambiare vari messaggi, mentre Manuela ha deciso di incontrare Maurizio per comprendere il motivo che lo ha spinto a cercare le figlie solo adesso.