Continuano le vicende dei protagonisti della soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 13 al 17 aprile, Roberto continuerà a interrogarsi sul perché non riesce ad avere un rapporto sereno con sua figlia. Nunzio sarà diviso tra l'invito di Giulia e la richiesta dei genitori di Rossella in merito al loro momentaneo trasloco. Serena invece riuscirà a parlare con Maurizio e farà una scoperta sconcertante.

La scelta di Roberto

Greta cercherà in tutti i modi di giustificare la sua relazione con Stefano mettendo al corrente Cristina della forte crisi che stava attraversando con Eduardo prima della sua tragica morte.

La ragazza disgustata dal comportamento della madre finirà per vomitarle addosso tutto l'odio e il risentimento che prova nei suoi confronti. Sarà Roberto poi a dover raccogliere i cocci e a dover ricondurre sua figlia sulla retta via. Per lui non sarà affatto facile gestire il rapporto con sua figlia tanto da sentirsi profondamente imbarazzato nel dover tollerare il giudizio di tutti in merito al suo legame conflittuale con Cristina. Come se non bastasse, anche un'insinuazione pungente di Stefano lo colpirà a tal punto da farlo sentire in imbarazzo. Sarà proprio per questo motivo che Ferri inizierà a riflettere sul suo ruolo di padre. Intanto tra Greta e il suo amante la situazione precipiterà.

La donna infatti, affranta per lo scontro con sua figlia deciderà di troncare la sua relazione con il facoltoso imprenditore.

La partenza di Monica

Arriverà il giorno della partenza di Monica e le Cirillo insieme alla madre ripercorreranno una serie di ricordi legati anche al loro passato. Un incontro imprevisto però finirà per spezzare la loro serenità. Serena incontrerà il padre delle gemelle che non sembrerà per niente intenzionato a voler rivelare loro la sua vera identità. Maurizio infatti di fronte alle incalzanti domande di Serena resterà muto e continuerà a mantenere un drammatico segreto. La Cirillo, dopo aver scoperto che il padre delle sue sorelle è più vicino di quanto pensasse, dovrà prendere una importante quanto difficile decisione sul da farsi.

Per Nunzio e Rossella invece arriverà il momento di fare i conti con la realtà: il seminterrato verrà dichiarato inagibile e per i due arriverà il momento di dover cercare una nuova sistemazione. Silvia e Michele saranno entusiasti di ospitare ancora Rossella e Nunzio ricreando così un perfetto nido familiare ma l'inaspettata proposta di Giulia farà vacillare i loro progetti. La signora Poggi infatti inviterà il figlio di Franco a trasferirsi alla Terrazza e proprio questa proposta sarà motivo di scontro tra i due fidanzatini.

Angelo Esposito invece, mortificato per aver tagliato fuori Eduardo Sabbiese dalla divisione del bottino del colpo, spiazzerà il suo collega con un gesto del tutto inaspettato.

Raffaele infine cercherà di tenere fuori dalla sua vita privata le questioni lavorative, ma la cosa sarà estremamente complicata. Vanni invece deciderà a sorpresa di accorciare le distanze con Ornella. Non è ancora chiaro se lei accetterà il corteggiamento del suo collega di corso, ma è certo che la sua relazione con Raffaele sta per subire l'ennesimo scossone.