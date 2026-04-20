La settimana da lunedì 27 a giovedì 30 aprile alle 20:50 su Rai 3 sarà cruciale per alcuni dei protagonisti di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Eduardo Sabbiese, che si troverà a fare i conti con una crisi profonda. Il colpo a Palazzo Palladini, portato avanti contro la sua volontà, lo getterà in uno stato di smarrimento che metterà in discussione tutto ciò che ha costruito. Nel frattempo, l’ispettore Grillo, deciso a eliminarlo dalla scena criminale, sfrutterà ogni occasione per incastrarlo, servendosi di un contatto interno alla banda.

Intorno a loro, le vite degli abitanti del quartiere continueranno a intrecciarsi tra scelte difficili, tensioni familiari e nuove consapevolezze. Ci sarà spazio anche per una bravata del piccolo Manuel, che metterà nei guai i suoi genitori, Rosa e Damiano.

Eduardo vacillerà dopo il colpo, mentre Grillo stringerà la rete attorno a lui

Il colpo a Palazzo Palladini avrà un impatto devastante su Eduardo. L’uomo, già provato da conflitti interiori e da un crescente senso di responsabilità verso chi ama, inizierà a dubitare della strada intrapresa. La sua leadership, un tempo solida, apparirà ora fragile e incerta. Grillo, invece, vedrà nella sua debolezza un’opportunità perfetta. Con l’aiuto di un informatore interno alla banda, costruirà un piano preciso per incastrarlo, convinto che sia il momento giusto per chiudere definitivamente la partita.

La tensione tra i due crescerà giorno dopo giorno, mentre Eduardo si troverà sempre più isolato, incapace di distinguere chi è davvero dalla sua parte.

Manuel metterà nei guai Rosa e Damiano, mentre Serena rifletterà sul padre delle gemelle

Nel frattempo, Manuel, con una bravata, metterà in allarme Rosa e offrirà a Grillo un nuovo pretesto per provocare Damiano. La situazione rischierà di degenerare, alimentando ulteriormente il conflitto tra l’ispettore e Sabbiese. Sul fronte familiare, Serena continuerà a interrogarsi sul ruolo di Maurizio nella vita delle gemelle, mentre Micaela, dopo aver incontrato il padre, inizierà a rivedere alcune certezze. La settimana si chiuderà con un Eduardo sempre più fragile e l'ispettore Grillo sempre più determinato a colpire.