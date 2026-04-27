Valeria Marini é entrata a fare parte del gioco nella Casa del Grande fratello vip, segnando il suo atteso ritorno al reality e in un ruolo inedito. La new entry nella Casa ha scatenato la reazione avversa di Antonella Elia. Dopo aver avviato una battaglia legale contro Elia, Marini ha sorpreso i concorrenti del reality, a pochi giorni dalla puntata finale.

Valeria Marini si presenta agli inquilini al GFVIP

Mentre sale l'attesa dei telespettatori per la puntata finale del Grande fratello vip 2026 prevista per il mese di maggio, Valeria Marini ha sorpreso i concorrenti nella Casa nella diretta del reality in onda sulle reti tv e streaming.

Con il nuovo percorso intrapreso nella Casa di Cinecittà, Marini ha avviato la sua quarta partecipazione al reality show di Mediaset, stavolta in un ruolo nuovo, come special guest e ospite temporanea nel gioco. L'ingresso nella Casa della showgirl ha destato tra le reazioni più disparate tra i coinquilini concorrenti e i telespettatori di Mediaset. Il fatidico momento

si é registrato nella mattinata di domenica 26 aprile 2026, quando Antonella Elia si é improvvisamente accorta di una valigia rosa lasciata all'uscio della porta rossa della Casa, del tutto ignara che di lì a poco si sarebbe trovata davanti all'ingresso di Valeria.

Non si placano i dissapori tra le showgirl

Porgendo ai coinquilini un vassoio di dolci, Valeria ha dato annuncio del suo ingresso nel gioco nonostante la battaglia legale avviata contro Antonella con l'accusa di diffamazione per delle dichiarazioni rilasciate in TV: “Io sono molto felice di essere qui con voi… Vi porterò sorprese stellari”, ha fatto sapere la new entry al Grande fratello vip.

Diversi gieffini hanno accolto con entusiasmo Marini, fatta eccezione di Antonella Elia, rimasta immobile.

La battaglia legale

Nel gennaio del 2026 Valeria Marini ha annunciato di aver denunciato Antonella Elia per diffamazione. Una scelta presa dopo le dichiarazioni rilasciate dalla showgirl durante il programma BellaMa in cui la Elia aveva preso le distanze dalla collega.

La Marini si é detta “molto offesa” per quelle parole. Ha infatti annunciato sui social di aver preso la sua decisione: “Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione".