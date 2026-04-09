Ospite al podcast No Lies di Emilio Pizzimenti, Valerio Scanu ha voluto rilasciare delle dichiarazioni chiarendo la sua posizione rispetto ai rapporti incrinati con la storica mentore che lo ha scoperto ad Amici, ossia Maria De Filippi. A quanto pare, stando alle dichiarazioni del giovane cantautore sardo il legame che lo teneva vincolato a De Filippi si sarebbe incrinato dopo che lei gli avrebbe promesso una ospitata ad Amici, che sarebbe seguita ad una conferma del cantante alla partecipazione a l'Isola dei famosi, un impegno che almeno inizialmente lui non avrebbe mai preso in considerazione tra i progetti.

Infatti, sarebbe stata lei a convincerlo a partecipare al reality, promettendogli un’ospitata a Amici per presentare un nuovo singolo. “Mi sono sentito in una botte di ferro e ho detto di sì…”, ha sostenuto in particolare Scanu, chiarendo quindi di essere rimasto deluso da De Filippi, per la promessa mai mantenuta.

Il confronto con Maria De Filippi

Stando al retroscena raccontato nell'intervista, De Filippi sarebbe quindi venuta meno alla promessa fatta a Valerio, ma avrebbe comunque cercato e ottenuto un confronto di chiarimento con lui. Questo, per dirgli che il collaboratore Stefano avesse chiuso il cast degli ospiti di quella edizione di Amici, escludendo Scanu.

Scanu non avrebbe però creduto alla versione di De Filippi sull'accaduto: "Tu mi vorresti far credere che a casa tua decide Stefano?’ Lei si è giustificata e io le ho detto, ‘Guarda non ti smentisci mai’…”.

In seguito, Scanu fece un comunicato stampa "Mal consigliato, feci un comunicato stampa nel quale dicevo che ero grato a lei". Eppure nel testo si leggeva: "Basta uno schiocco delle sue dita per trovarsi col culo per terra". In tutta risposta arrivò una diffida formale e, alla reazione di Scanu, una querela.