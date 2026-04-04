Il fine settimana di Canale 5 si accende con il doppio appuntamento di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Il celebre salotto televisivo accoglierà un parterre di ospiti d'eccezione, da musica e sport a televisione e testimonianze di vita. Le puntate di sabato 4 e domenica 5 aprile promettono un weekend intenso, ricco di racconti, emozioni e momenti di profonda riflessione.

Gli ospiti del sabato: musica, sport e attualità

La puntata di sabato 4 aprile vedrà protagonista il talento, l'umanità e la poesia di Giovanni Allevi, che condividerà il suo percorso artistico e personale.

Dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, i pattinatori Charlene Guignard e Marco Fabbri racconteranno la loro esperienza e la passione sportiva. Spazio alla fiction con Gökçe Eyüboğlu, l'attrice che interpreta Ceyda nella serie di Canale 5 La forza di una donna, offrendo la sua testimonianza sui ruoli impegnativi.

Tra gli ospiti di sabato, figurano inoltre Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova e scrittore, che presenterà il suo libro Il miele e le cipolle, condividendo insegnamenti e riflessioni. Il mondo dei talent show sarà rappresentato da Simone, ultimo eliminato da Amici, mentre l'attualità troverà voce con Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene, pronta a raccontare le sue esperienze.

Le storie della domenica: campioni, ricordi e testimonianze

L'appuntamento di domenica 5 aprile si aprirà con la storia di Federica Brignone, campionessa di sci alpino reduce da due medaglie d’oro alle recenti Olimpiadi Invernali, traguardo eccezionale raggiunto a soli dieci mesi da un grave infortunio. Federica condividerà le sue emozioni e la sua tempra. Un momento toccante sarà dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti, la grande signora della televisione italiana scomparsa lo scorso 12 marzo. Sarà la figlia Verdiana a ripercorrerne la vita e la carriera, offrendo un racconto personale e commosso.

Il salotto domenicale accoglierà anche i professori del talent di Maria De Filippi, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, che parleranno della loro esperienza ad Amici.

Dallo sport, interverrà il campione di rugby Tommaso Menoncello, pronto a condividere i suoi successi. Tra gli ospiti anche l'icona della musica italiana Iva Zanicchi. Infine, un momento di profonda riflessione sarà dedicato alla memoria di Ilaria Sula, a un anno dalla sua tragica scomparsa. I genitori della ragazza, Gezime e Flamur, saranno in studio per condividere la loro storia e mantenere vivo il ricordo della figlia, offrendo una testimonianza di coraggio.

Un weekend di emozioni e racconti autentici

Il doppio appuntamento con Verissimo si conferma un'occasione per il pubblico di immergersi in un mosaico di esperienze umane, che spaziano dalla celebrazione del talento e del successo, alla forza della resilienza, fino al ricordo e alle testimonianze di vita.

La trasmissione, condotta con la consueta sensibilità da Silvia Toffanin, continua a dare voce a protagonisti che, con le loro storie, arricchiscono il panorama culturale e sociale italiano, alternando momenti di leggerezza a spazi di profonda riflessione.