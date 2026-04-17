Negli ultimi tempi, si sono intensificati i casi di truffe che coinvolgono personaggi noti dello spettacolo. L'attrice Laura Efrikian ha raccontato di essere stata vittima di un raggiro: un uomo si è finto suo nipote Jacopo, figlio di Marco Morandi, contattandola con voce modificata per una richiesta urgente di denaro. Convinta di una reale emergenza familiare, l’attrice ha consegnato circa 5 mila euro a un giovane presentatosi alla sua abitazione, credendo di aiutare il figlio Marco. L’episodio, condiviso in televisione, ha evidenziato lo stato di confusione e preoccupazione che le ha impedito di riflettere lucidamente.

Identità false e truffe online: i casi di Eva Henger e altri vip

Oltre ai raggiri telefonici, si diffondono truffe online dove i malintenzionati si spacciano per celebrità. Un caso ha visto una persona fingersi Eva Henger per oltre due anni, sottraendo circa 12 mila euro a una vittima con la scusa di problemi economici. In altri episodi, truffatori hanno impersonato figure come Brad Pitt o Umberto Tozzi, instaurando rapporti virtuali con le vittime per richiedere somme ingenti. Un falso Tozzi avrebbe ottenuto 17 mila euro dopo un anno di messaggi.

Nuove tecnologie e rischi per i personaggi pubblici

Le truffe non si limitano alle richieste di denaro. L'uso dell'intelligenza artificiale (AI) permette ai malviventi di creare video falsi con le sembianze di personaggi famosi, come accaduto a Lino Banfi, la cui immagine è stata usata per promuovere prodotti senza il suo consenso.

Questi episodi evidenziano come i vip siano bersaglio di raggiri sofisticati, sfruttando notorietà e fiducia del pubblico.

Chi è Eva Henger

Eva Henger, nata in Ungheria nel 1972, è un'attrice, modella e personaggio televisivo naturalizzato italiano. Dopo una carriera da modella e attrice in Germania, si è trasferita in Italia, affermandosi nello spettacolo con numerose partecipazioni a programmi televisivi e film. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di opinionista, conduttrice e attrice, diventando un volto noto in Italia e all'estero. La sua carriera si è sviluppata tra cinema, televisione e musica, mantenendo una presenza costante nel panorama mediatico.