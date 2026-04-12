Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi potrebbero rivelarsi una coppia di nuovi concorrenti al Grande Fratello vip di Ilary Blasi. A lanciare l'anticipazione é stata Vira Carbone.

Grande fratello vip, in arrivo due ingressi nella Casa

Vira Carbone, destando sorpresa in generale tra i telespettatori, ha lanciato un annuncio che riguarda proprio il Grande Fratello vip in corso di Ilary Blasi. La conduttrice di RaiUno, nella nuova diretta di Buongiorno Benessere, ha detto: "Monica Setta intervisterà Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e annunceranno il loro ingresso nella casa"

Il retroscena e la rivelazione sulla gelosia nel rapporto di coppia

Mentre dai vertici Mediaset avrebbe fissato la data della finale del GFVIP al prossimo cinque maggio, quindi, Carmen ed Enzo potrebbero varcare presto la Casa di Cinecittà nel ruolo di concorrenti o in alternativa di ospiti per un soggiorno temporaneo.

La puntata di Storie al bivio con ospiti i due coniugi vip, stando alle anticipazioni TV ha a quanto pare visto Turchi lasciarsi andare anche ad una rivelazione rispetto alla gelosia nutrita verso Carmen a causa di Stefano De Martino.

I due si sarebbero presentati in coppia ad uno spettacolo di Stefano e Carmen avrebbe fatto dei complimenti proprio a De Martino al termine dell'evento, il che non é stato gradito da Turchi che ha reagito male: "Sono geloso di Stefano de Martino. Io e mia moglie siamo andati a vedere il suo spettacolo ma quando lei si è lasciata andare ad un complimento di troppo mi sono alzato e ho lasciato il teatro per una mezz'ora". E ancora: "Qualcuno dice che potrebbe andare al Gf, più concretamente dovrebbe andare nella giuria di Ballando spagnolo.

In ogni caso vorrei che restasse a casa con nostra figlia Maria", conclude Turchi: "Non lo faccio per ragioni di salute, mi sono già operato e sto benissimo. Lo faccio perché soffro di sindrome abbandonica da quando sono piccolo"