La celebre cantante Wilma Goich è tornata a parlare pubblicamente della figlia, Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni. Ospite a ‘La volta buona’, ha affrontato con coraggio il tema della perdita, ammettendo che «è dura, ma bisogna vivere». Un'affermazione che rivela la sua straordinaria forza d'animo di fronte al dolore. La Goich ha trovato un inestimabile conforto nella presenza del nipote, definendolo «il meglio per me» e sottolineando come la sua vicinanza la «distragga molto» dal lutto quotidiano. Ha inoltre confidato di aver scritto una canzone dedicata alla figlia, un brano che spera di poter cantare presto in pubblico, trasformando il suo dolore in un messaggio condivisibile.

La conduttrice del programma, Caterina Balivo, è apparsa visibilmente commossa dalle parole della cantante. Ha tentato di esprimere la sua ammirazione per la resilienza di Wilma Goich, ma è stata sopraffatta dall’emozione, un chiaro segno dell'impatto profondo che la testimonianza ha avuto su di lei.

Il ricordo vivo e la forza interiore

Nel corso della trasmissione, Wilma Goich ha condiviso il peso del ricordo della figlia, evidenziando la difficoltà di affrontare una perdita così profonda. Ha raccontato di aver ritrovato vecchie fotografie che la ritraevano insieme a Susanna, momenti che ha rivissuto con un sorriso, simbolo di un legame indissolubile che continua a vivere nel suo cuore, trascendendo la dimensione fisica e mantenendo viva la presenza della figlia attraverso i ricordi più cari.

Il ruolo del nipote e la speranza nella musica

La cantante ha descritto il nipote come una presenza fondamentale nella sua vita, capace di alleviare il dolore quotidiano. La sua vicinanza offre a Wilma Goich una prospettiva di continuità e un motivo per guardare avanti. Ha ribadito di aver composto una canzone per Susanna, un gesto di amore e memoria. Questo brano rappresenta un modo profondamente personale e significativo per mantenere vivo il ricordo della figlia, trasformando il lutto in un atto creativo e condivisibile, una melodia che porta con sé la speranza e la forza di chi, nonostante tutto, sceglie di continuare a vivere e a onorare la memoria dei propri cari attraverso l'arte.