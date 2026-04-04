Jon Hamm torna a vestire i panni di Andrew "Coop" Cooper nella seconda stagione di "Your Friends & Neighbors", la serie che debutta su Apple TV+ dal 3 aprile con dieci nuovi episodi. L'ambientazione rimane la lussuosa Westchester, alle porte di New York, un microcosmo dominato dall'alta finanza e dalle sue sontuose residenze. In questa nuova stagione, Hamm si confronta con un nuovo e carismatico antagonista: James Marsden, che interpreta il miliardario eccentrico Owen Ashe, destinato a sconvolgere gli equilibri della comunità.

Il protagonista stesso descrive questa nuova stagione come “più profonda, più oscura, ma deliziosa e audace”, evidenziando un'evoluzione narrativa che eleva la posta in gioco.

“La prima stagione ha stabilito le regole del gioco, questa le usa per scommettere su un livello superiore”, afferma Hamm. La serie si distingue per la sua capacità di fondere generi diversi, spaziando con maestria tra commedia sociale, thriller e dramma, immergendo lo spettatore nelle complessità di un'esistenza dove l'opulenza finanziaria si accompagna spesso a una profonda insoddisazione personale.

Tra opulenza, inganni e doppie vite

Il personaggio di Coop, un ex dirigente finanziario licenziato da Wall Street, rifiuta categoricamente di rientrare nel mondo della finanza. Per mantenere il proprio elevato tenore di vita e il suo posto nella comunità, sceglie una strada alternativa: derubare vicini e amici, figure talmente ricche da non accorgersi nemmeno delle sparizioni.

Coop si muove tra le sfarzose magioni di Westchester, impeccabile nei suoi completi sartoriali e alla guida della sua Maserati, conducendo una doppia vita che si fa sempre più precaria e difficile da gestire. Hamm sottolinea questa tensione: “Continua a muoversi tra due vite sempre più difficili da tenere insieme, diviso tra famiglia e furti. Ha rifiutato di tornare al suo vecchio lavoro in finanza e ha deciso di continuare con i furti. Le ricompense, personali ed economiche, sono troppo positive per rinunciarvi”.

L'arrivo del nuovo rivale, Owen Ashe, interpretato da James Marsden, introduce un elemento di caos. Descritto da Hamm come "un agente del caos" e da Marsden stesso come “il Gatsby della situazione”, Ashe irrompe nella comunità con feste sfarzose e un carisma ingombrante.

Dopo un furto particolarmente azzardato, Coop si ritrova invischiato con Ashe, che per non denunciarlo pretende il suo aiuto per movimentare un capitale di 400 milioni di dollari attraverso canali non ufficiali.

Le radici della narrazione e i temi della serie

Il creatore della serie, Jonathan Tropper, già apprezzato per titoli come “Banshee – La città del male” e “Warrior”, spiega che l'intento della serie va oltre la semplice rappresentazione dell'élite economica. La narrazione si addentra in temi universali come amore, sesso, matrimonio e morte, esplorando “quanto poco sappiamo dei nostri vicini, degli amici e perfino dei nostri familiari”. Tropper ha attinto a un'esperienza personale, avendo vissuto a Westchester per circa quindici anni.

Ha osservato “molte persone diventare più ricche di quanto avessero mai sperato, solo per scoprire che quello status le lasciava in preda all’angoscia e, in qualche modo, vuote”. Questa osservazione del divario tra sogno e realtà ha costituito la scintilla per la creazione di "Your Friends & Neighbors", che indaga le tensioni interne e la solitudine che spesso caratterizzano l'1% più ricco della popolazione.

Equilibrio narrativo e valore degli interpreti

La seconda stagione di "Your Friends & Neighbors" si caratterizza per il suo equilibrio instabile tra le due anime principali: il racconto criminale che segue le peripezie di Coop e il dramma esistenziale legato alla crisi di mezza età e all'eccessiva ricchezza.

Questo intreccio, sebbene affascinante, rende la serie complessa e, talvolta, difficile da tenere coesa, un aspetto che ne definisce la peculiarità.

Il ruolo di Jon Hamm, che evoca alcuni tratti del suo iconico Don Draper di "Mad Men", si inserisce perfettamente nel panorama televisivo attuale, segnando il ritorno dell'attore a personaggi complessi e di grande impatto, dopo le sue recenti apparizioni in “Fargo” e “The Morning Show”. James Marsden, noto per le sue performance in “X-Men: Conflitto finale” e “Westworld”, arricchisce ulteriormente il cast con la sua interpretazione di Owen Ashe, un personaggio eccessivo ma irresistibilmente magnetico, capace di attrarre e destabilizzare la tranquilla, solo in apparenza, comunità di Westchester.

Grazie alla scrittura stratificata di Tropper, la serie riesce a esplorare con acume le ambizioni, i desideri e le paure di una classe sociale raramente mostrata senza filtri, offrendo una combinazione di critica sociale e profonda analisi psicologica degli individui che la compongono. "Your Friends & Neighbors" si conferma così come una produzione di punta di Apple TV+, valorizzata dalla centralità di grandi interpreti e da una narrazione ricca di sfumature.