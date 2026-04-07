Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e tra le streamer più seguite a livello globale su Twitch, è stata la protagonista della prima puntata della nuova edizione di “Belve”, il fortunato programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Nel corso dell’intervista, l’influencer ha affrontato apertamente diverse tematiche legate alla sua sfera personale e alla sua carriera professionale, rispondendo anche alle domande relative alle polemiche che l’hanno coinvolta in seguito alla partecipazione al Grande Fratello.

Il racconto di Zeudi a “Belve”: dal fondo dei fan alle critiche

Durante la trasmissione, Zeudi Di Palma ha parlato per la prima volta del controverso fondo raccolto dalla sua fanbase internazionale. Questa iniziativa è nata dopo la finale del Grande Fratello, con l’intento di attribuirle il valore del premio non vinto. La modella più divisiva ha confermato di aver ricevuto la somma di 50 mila euro, specificando di averla impiegata nel “modo migliore”: per investire nella sua formazione, dedicandosi in particolare allo studio della recitazione. Ha ammesso di aver inizialmente considerato l’idea di restituire il denaro, ma di aver poi scelto di utilizzarlo per la propria crescita e per aiutare anche altri, dopo un’attenta riflessione sulle opportunità che tale gesto poteva offrire.

La puntata ha inoltre approfondito le critiche rivolte a Zeudi riguardo all’uso della sua sessualità. L’influencer ha confessato quanto le accuse di “sfruttare in modo strategico” la propria immagine l’abbiano profondamente ferita. Ha evidenziato come il suo percorso di scoperta, accettazione e rivelazione della propria omosessualità sia durato anni, e come queste fasi non siano state considerate da chi l’ha attaccata. Ha spiegato che molte persone non sono ancora pronte ad accettare la sua identità omosessuale in un corpo percepito come “così femminile”, rivelando che la consapevolezza della sua natura è emersa già all’età di dodici anni, ma ci sono voluti anni per riuscire a parlarne apertamente, sentendosi “le catene sociali”.

Curiosità e l’impatto sul pubblico

L’intervista non è stata priva di momenti più leggeri e curiosi. Un siparietto spassoso ha visto Fagnani e Di Palma discutere del prezzo dei tatuaggi realizzati dall’ex Miss Italia, la quale ha affermato di aver sempre mantenuto tariffe elevate, sostenendo che “l’arte non ha prezzo”. Ha poi svelato un dettaglio inatteso per gli amanti del gossip: il tatuaggio più strano che le sia stato richiesto è stato “una vagina”, realizzato sull’ex partner di Chanel Totti. Questo aneddoto ha aggiunto un tocco di colore alla sua narrazione personale.

L’ospitata di Zeudi Di Palma a “Belve” ha generato reazioni miste sui social media, dividendo il pubblico tra entusiasti sostenitori e critici della scelta editoriale.

Nonostante ciò, la giovane può contare su un pubblico estremamente fedele, come sottolineato anche da osservatori del settore. Questa fedeltà la segue sia nelle sue apparizioni televisive che sulle piattaforme digitali, confermando la sua capacità di mantenere un forte legame con la sua community.