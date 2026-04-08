L'intervista di Zeudi Di Palma a Belve sta facendo discutere: da un lato c'è chi ha apprezzato l'ospitata della giovane su Rai 2, dall'altro chi pensa che avrebbe fatto il passo più lungo della gamba accettando l'invito di Francesca Fagnani. Monica Setta ha bocciato l'intervento dell'ex Miss Italia, ma a difenderla ci hanno pensato i suoi tanti fan e la mamma Maria Rosaria.

Il botta e risposta sui social

L'ospitata di Zeudi a Belve ha diviso il pubblico: alcuni spettatori hanno gradito la chiacchierata tra la ragazza e Francesca Fagnani, altri si sarebbero aspettati qualcosa di diverso.

"Magari è da rivedere, ma Zeudi è un grande no", ha scritto Monica Setta su X mentre il programma di Rai 2 era ancora in onda.

magari è da rivedere ma @zeudidipalma è un grande NO#belve — Monica Setta 2 (@MonicaSetta) April 7, 2026

Questa critica non è passata inosservata, anzi molti fan e la mamma di Di Palma hanno deciso di esporsi per rispondere a tono alla conduttrice.

"In passato mia figlia è stata sua ospite. Questo commento arriva dopo diversi rifiuti? Da donna adulta non le fa onore quest'odio verso una giovane. Cordiali saluti", ha scritto la signora Maria Rosaria sui social.

I sostenitori di Zeudi contro Monica Setta

La conduttrice Rai ha risposto quasi immediatamente alla mamma di Zeudi: "Ho solo detto che la sua intervista è stata quella che mi ha convinta meno, è lecito o sua figlia non si può nemmeno nominare?

".

La signora Maria Rosaria ha preferito non portare avanti il dialogo con Monica Setta, ma ci hanno pensato i sostenitori Di Palma a farlo al suo posto.

"Mi sembra chiaro che parla così perché Zeudi ha detto no al suo programma", "Ha 24 anni e all'inizio era emozionata, anche meno", "Zeudi è troppo per una tv fatta da gente falsa", "Non si può piacere a tutti, infatti tu sei un grande no per molte persone da sempre", si legge su X.

Il silenzio della diretta interessata

Se le persone che le vogliono bene non ci hanno pensato due volte a esporsi per difenderla, Zeudi non ha ancora risposto a nessuna delle critiche che ha ricevuto dopo la messa in onda della prima puntata di Bleve.

L'ex Miss Italia si è limitata a ringraziare Francesca Fagnani per l'invito e poi ha scherzato con lei sul fatto che la sua community non l'avrebbe attaccata dopo l'ospitata perché si sarebbe comportata nel modo giusto.