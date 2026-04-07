A poche ore dall'inizio della prima puntata di Belve, sul web sono state diffuse alcune anticipazioni delle interviste alle tre ospiti della serata. Zeudi Di Palma, ad esempio, svelerà a Francesca Fagnani cosa ha fatto con i 50.000 euro che i fan le hanno regalato dopo la mancata vittoria del Grande Fratello e soprattutto perché ha deciso di accettarli dopo una lunga riflessione.

Le dichiarazioni di Zeudi in anteprima

Il 7 aprile Zeudi sarà ospite a Belve e parlerà di tantissime cose, anche dei costosi regali che le hanno fatto i fan nell'ultimo anno.

Quando Francesca Fagnani le chiederà se è vero che la sua community ha raccolto 50.000 euro dopo il suo quinto posto al Grande Fratello, la ragazza risponderà: "Sì, è tutto vero e sono anche arrivati".

Di fronte alla curiosità della conduttrice sul perché ha accettato una somma di denaro così elevata, poi, la giovane ha aggiunto: "So che è troppo, ma li ho usati per studiare recitazione".

"All'inizio li volevo restituire, poi ho riflettuto e ho deciso di usarli per aiutare me stessa negli studi", ha concluso la 24enne.

Tutti gli argomenti dell'intervista

Nel corso della sua attesissima ospitata a Belve, però, Zeudi non parlerà solo di come è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, l'ex Miss Italia si confiderà sulla sua passione per i tatuaggi, ma anche sulla cosa più strana che le hanno chiesto i clienti.

Non mancheranno le domande sull'attrazione per le donne e sul nuovo amore per Scarlett, una modella e podcaster inglese che da qualche settimana è ufficialmente la fidanzata di Di Palma.

La community già scatenata sui social

A diverse ore dall'inizio della prima puntata di Belve, i fan di Zeudi hanno già mandato in tendenza l'hashtag "ZeudixBelve".

"Siamo già primi in Italia", "Questo è solo l'inizio", "Siamo sempre sul pezzo noi Zeudiners", "Niente è impossibile per la nostra community", "Zeudi guarda cosa combiniamo per te", "La seguiremo da tutto il mondo", "Non avevo quest'ansia da quando è finito il Grande Fratello", "Sta tornando", "Che potenza", "Sempre al tuo fianco", "Siamo i migliori", si legge su X il 7 aprile.