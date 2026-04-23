Scarlett Plott è entrata nella vita di Zeudi Di Palma pochi mesi fa (a Belve ha dichiarato all'inizio del 2026), ma non è passato molto tempo prima che l'ex Miss Italia decidesse di presentarla alla sua community. In una live che ha fatto su Twitch mercoledì sera, inoltre, la 24enne ha spiegato perché ha scelto di rendere pubblica la sua relazione e poi si è lasciata andare a dolcissime parole nei confronti della fidanzata che vive a Londra.

Il dietrofront di Zeudi sulle relazioni a distanza

Circa un mese fa Zeudi ha ufficializzato la sua storia con Scarlett, una modella inglese che dovrebbe aver conosciuto all'inizio di quest'anno.

Nelle ultime settimane quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet hanno postato diversi contenuti di coppia, e lo hanno fatto sia quando erano insieme che nei periodi in cui ognuna era a casa propria.

Mentre chiacchierava con la sua community su Twitch, Di Palma ha scelto di aprirsi sul sentimento che prova per la compagna e su come si sente cambiata da quando l'ha incontrata.

"Non credevo alle relazioni a distanza, ma grazie a lei mi sono ricreduta. Sono follemente innamorata, è una persona che mi fa stare tranquilla perché mi dà sicurezza. Sono davvero felice di averla nella mia vita", ha detto la 24enne in live.

Chat: What advice would you give to make a long-distance relationship work?



Zeudi: Let’s talk about it. You all need to know—though I think you already do—that I’ve never believed in long-distance relationships. My fault, I admit it. I’ve never believed in them, so imagine at… pic.twitter.com/ouUHg9krgm — Korslayage (@Korslayage) April 22, 2026

La scelta di rendere pubblica la storia d'amore

"Questo senso di sicurezza non me l'aveva mai dato nessuno in passato, anche per questo motivo ho reso pubblica la relazione", ha proseguito Zeudi su Twitch.

Consapevole del fatto che prima o poi si sarebbe saputo del suo fidanzamento, l'ex Miss Italia ha scelto di anticipare tutti presentando Scarlett sui social.

"Mi piace condividere questa cosa bella che mi è capitata", ha concluso la giovane.

La gioia dei fan

Le parole d'amore che Zeudi ha speso per Scarlett hanno fatto sognare sia i suoi sostenitori che quelli della coppia.

"Mi sono sciolta", "Il mio cuore non regge tutte queste emozioni", "Vederla così non ha prezzo", "La nostra ragazza sta crescendo", "Si vede che è innamorata", "Sono troppo felice per lei", "Quanta dolcezza", "Ho aspettato così tanto questo momento", "Grazie Scalett per tutto questo", "Tutti meriteremmo un amore così", si legge sui social.