Mancano poche ore alla messa in onda della prima intervista tv di Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello. Martedì 7 aprile, infatti, la ragazza sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve e parlerà di svariati argomenti: dall'esordio a Miss Italia all'esperienza nella casa più spiata d'Italia, dal boom sui social alla storia d'amore con la modella Scarlett Plott.

Conto alla rovescia per il ritorno di Zeudi in tv

Oggi, 7 aprile, inizierà una nuova edizione di Belve e Zeudi sarà tra le ospiti della prima puntata (le altre saranno Amanda Lear e Micaela Ramazzotti).

Da circa una settimana sul web si sta parlando molto della partecipazione di Di Palma al programma di Rai 2: da un lato c'è chi non vede l'ora di rivedere l'ex Miss Italia in tv (soprattutto i suoi fan sparsi per il mondo), dall'altro c'è chi si è lamentato della scelta di invitarla vista la sua breve carriera.

Francesca Fagnani ha difeso la sua decisione di ospitare la 24enne anche nel corso del collegamento che ha fatto con Antonella Clerici in mattinata, anzi ha promesso al pubblico che non mancheranno le sorprese in quest'intervista già così tanto discussa.

Gli spoiler dell'intervista a Belve

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Belve, sul web stanno circolando le anticipazioni di alcuni temi che Zeudi dovrebbe affrontare nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani.

Si dice che la ragazza avrebbe parlato senza filtri: dei suoi esordi, dell'anno in cui è stata Miss Italia, della partecipazione al Grande Fratello, della community che la segue e la supporta, del successo che sta avendo sui social (soprattutto su Twitch) e della storia d'amore appena ufficializzata con Scarlett.

zeudi è la seconda più giovane di sempre a partecipare a belve, non è un'intervista semplice nemmeno per chi ha tanti anni di esperienza.. comunque vada vedere zeudi lì a soli 24 anni ci ricorda che persona speciale seguiamo ❤️‍🔥 #zeudiners pic.twitter.com/H1dRExa8EL — rachele (@rachele_caps) April 6, 2026

Il record che rende orgogliosi i fan

Stasera Zeudi si racconterà a Belve e sarà la seconda ospite più giovane di sempre a farlo: chi supporta la ragazza sui social non ha potuto non sottolineare questo nuovo piccolo record che ha raggiunto a solo un anno di distanza dalla sua discussa partecipazione al Grande Fratello.

"Lei è lì a soli 24 anni accanto a personaggi con enorme esperienza, che orgoglio", "Seguiamo una persona davvero speciale", "Non potrei essere più fiera di così", "Brava", "Sono sicura che tanti si ricrederanno vedendo quest'intervista", si legge su X.