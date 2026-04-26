Nei giorni scorsi Zeudi Di Palma è stata ospite di un evento a Milano, poi sui social ha pubblicato un video nel quale ha riassunto la sua giornata, dalla preparazione in albergo all'incontro con i fan in centro. Scarlett Plott è stata tra i primi a complimentarsi con la giovane per il look che ha sfoggiato in quest'occasione, e l'ha fatto scrivendo alla fidanzata che senza trucco è ancora più bella.

Il commento di Scarlett su TikTok

Non è passata neanche una settimana da quando è rientrata a Londra, ma Scarlett sembra già sentire molto la mancanza di Zeudi.

Negli ultimi giorni, infatti, le due si sono scambiate parole d'amore e hanno postato diversi contenuti di coppia sui social, tutti realizzati nel periodo in cui sono state insieme a Napoli e a Roma.

La modella inglese, inoltre, poche ore fa ha sorpreso la fidanzata commentando così il suo ultimo video su TikTok: "La parte migliore è quando non hai il trucco. Senza trucco sei più bella".

La risposta al miele di Di Palma non ha tardato ad arrivare: "Attualmente sei tu la persona più bella senza trucco, amore".

La gioia della community

Quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet sono ormai un vero e proprio fenomeno del web, infatti ogni loro interazione sui social diventa virale in pochissimo tempo.

"Scarlett è così autentica, la adoro", "Scarlett ha detto quello che tutte noi pensiamo, Zeudi è più bella senza trucco", "Troppo dolci", "Ancora non mi sembra vero tutto quello che sta succedendo", "Stupende", "Incantevoli entrambe", "Quando si chiamano amore ho un brivido", "Sembrano uscite da un film", "Che bello vederle così innamorate", si legge su X in questi giorni.

L'indiscrezione sul futuro professionale di Zeudi

In questi giorni sul web si è parlato di Zeudi anche per un suo possibile ritorno in televisione: stando ad una recente indiscrezione, infatti, l'ex Miss Italia avrebbe fatto il provino per la prossima stagione dell'Isola dei famosi.

Se la 24enne non si è ancora esposta su questo rumor (al momento non lo ha né confermato e né smentito), l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni si è sbilanciato scrivendo sui social: "Zeudi è stata contattata, è vero, ma non credo proprio che ci andrà".