Sono passati circa sette giorni da quando Zeudi Di Palma ha lasciato Londra ed è tornata a casa sua, a Napoli. Nella settimana appena trascorsa la giovane ha postato alcuni contenuti nostalgici, come le foto dei baci che si è scambiata con Scarlett Plott non molto tempo fa. Anche la modella inglese si è esposta con dolci parole nei confronti della fidanzata, che ha subito contraccambiato con una dedica romantica.

Il dolce botta e risposta sui social

Nell'ultima settimana Zeudi ha dovuto fare i conti con le critiche di chi non ha apprezzato la sua ospitata a Belve, ma tutto questo polverone sembra non averla turbata affatto.

La ragazza, infatti, ha continuato a usare i social come ha sempre fatto, tra dirette su Twitch, post di lavoro e qualche contenuto inedito con la fidanzata.

Tra i fan c'è chi ha sperato che Scarlett raggiungesse la compagna nel weekend, ma dalle dediche che le due si sono scambiate di recente si evincerebbe che non si sono ancora riviste.

Sotto alle foto che Di Palma ha pubblicato su Instagram il 13 aprile, ad esempio, si può trovare il seguente commento della sua dolce metà: "Mi lasci senza parole. Per la prima volta nella mia vita, non so cosa dire".

"Io rimango senza parole quando ti vedo, amore mio", è stata l'immediata risposta della 24enne.

La gioia dei fan di Zeudi

Le parole d'amore che Zeudi e Scarlett si dedicano sui social fanno emozionare i fan, soprattutto chi ha sempre sperato che Di Palma trovasse la persona giusta dopo un anno un po' difficile dal punto di vista sentimentale.

"Loro sono l'amore", "Come sono dolci", "Anche noi siamo senza parole", "Non so dire chi delle due sta peggio", "Non ce la fanno più a stare lontane", "Coraggio e libertà, le Zarlet sono questo", "Bellissime", "Vedo che siamo già salite tutte su questa barca", "Commoventi", "Le adoro", si legge su X in questi giorni.

La reazione alle critiche

Come detto in precedenza, Zeudi non ha dato molto peso agli attacchi che ha ricevuto dopo la messa in onda della sua intervista a Belve, anzi ha reagito in maniera abbastanza insolita.

"So che ad alcuni è piaciuta e ad altri no, ci sta. Io non credo di essere andata così male", ha dichiarato la giovane in una live che ha fatto di recente su Twitch.