Nell'ultimo periodo, Zeudi Di Palma ha dovuto far fronte a diverse critiche, alcune delle quali hanno coinvolto anche i suoi sostenitori più affezionati. In live su Twitch, però, la giovane ci ha tenuto a difendere le persone che sono nella sua community ricordando agli haters e ad alcuni giornalisti che il supporto che riceve quotidianamente non è cambiato dopo i loro attacchi, anzi è addirittura cresciuto.

La presa di posizione di Zeudi

Il boom di Zeudi sui social è innegabile, ma con i fan è impossibile non vedere crescere anche gli hater che attaccano lei e la sua numerosa community.

Nei giorni scorsi, ad esempio, alcuni fedeli sostenitori Di Palma sono finiti al centro dell'attenzione di chi crede che contribuirebbero in maniera "scorretta" al successo dell'ex Miss Italia.

Nel corso di una live che ha fatto su Twitch il 27 aprile, però, la ragazza ha voluto rispondere a queste persone con un paio di frecciatine che hanno fatto esultare i suoi tantissimi fan.

Le parole pronunciate in diretta

L'altra sera Zeudi non le ha mandate a dire su Twitch, anzi è sembrata piuttosto infastidita dagli attacchi che qualcuno ha fatto alla sua community.

"Vogliono spegnerci facendo il possibile, ma noi siamo una realtà e devono accettarlo. Più fanno così e più io ho supporto, quindi non gli conviene continuare", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello nel corso della chiacchierata che ha fatto con i fan in diretta.

L'affetto del fandom

Tra Zeudi e la sua community c'è un legame molto forte, e a confermarlo sarebbero le parole che entrambe le parti spendono per difendersi pubblicamente.

"Più la attaccano e più noi la proteggiamo", "Non riusciranno mai a dividerci", "Indagano da un anno, ma dicono solo cavolate", "Ci studiamo e ci analizzano, ma l'unica cosa che non hanno capito è che Zeudi non la molliamo perché le vogliamo bene", "Siamo una potenza", "C'è troppa invidia attorno a questa ragazza", "Siamo una famiglia e non lo capiranno mai", "Siamo speciali e soprattutto siamo tanti", "Ha detto bene lei, siamo una realtà e devono accettarlo", "Andiamo avanti insieme, non abbiamo bisogno di nessuno", si legge su X in queste ore.