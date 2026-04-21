Nella community di Zeudi Di Palma c'è chi è convinto che la ragazza assomiglierebbe moltissimo a Monica Bellucci da giovane, ma da alcune ore anche la sua fidanzata è stata associata ad una famosissima attrice americana. Sui social, infatti, in tanti sostengono che Scarlett Plott avrebbe diverse cose in comune con Angelina Jolie, una donna per la quale l'ex Miss Italia aveva una cotta quando era adolescente.

Il paragone con due star americane

Sono passati pochi giorni da quando Scarlett ha salutato Zeudi ed è rientrata a Londra, ma entrambe sembrano avere già molta nostalgia l'una dell'altra.

Il 21 aprile, infatti, la podcaster inglese ha pubblicato le foto che ha scattato con la fidanzata nel corso della breve vacanza che si sono concesse nel weekend, tra cui alcuni selfie che hanno spinto i fan a fare un paragone piuttosto interessante.

Stando a quello che si legge sui social in queste ore, infatti, in molti concorderebbero sul fatto che Zeudi assomiglierebbe a Monica Bellucci da giovane e Scarlett ricorderebbe tantissimo Angelina Jolie.

Io le vedo come la nuova versione, ok? non me ne frega pic.twitter.com/7EGzmieTPK — Percurso do Cucurio (@segueopercurso) April 21, 2026

I commenti sulle Zarlet

"Assomigliano a Monica Bellucci e Angelina Jolie", hanno scritto sui social alcuni fan dopo aver visto le ultime foto di Zeudi e Scarlett a Roma.

"Per me sono la versione giovane di queste attrici e nessuno mi convincerà del contrario", "L'ho pensato da quando le ho viste insieme la prima volta", "La somiglianza è allucinante", "Impressionante", "Allora non l'ho notata solo io questa cosa", "Bellissime proprio come Monica e Angelina", "Quattro splendide donne", "La bellezza di ieri e quella di oggi", "Tutte e quattro pazzesche", "Sembrano le loro figlie", "Zeudi è Monica Bellucci agli esordi, identica", "La perfezione", si legge su X in questi giorni.

Le parole di Zeudi per la fidanzata

Quasi un mese fa Zeudi ha presentato Scarlett alla sua community e sul web sono nate subito le Zarlet.

Terminata la vacanza con la fidanzata, la 24enne si è lasciata andare a bellissime parole nei suoi confronti: "Mi sento molto fortunata ad avere una persona come lei nella mia vita, è meravigliosa. Sono felicissima e mia madre ci supporta tanto, è proprio un bel periodo".