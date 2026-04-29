Scarlett Plott e Zeudi Di Palma non sono riuscite a stare lontane per più di una settimana, e infatti attualmente sono insieme a Napoli. La modella era rientrata in Inghilterra una decina di giorni fa per motivi di lavoro, ma appena ha potuto ha preso un aereo ed è tornata dalla fidanzata in Italia.

La reunion delle Zarlet

In diverse occasioni Zeudi ha detto che quella con Scarlett è una relazione a distanza, ma che entrambe avrebbero fatto di tutto per vedersi il più possibile.

Il sentimento che unisce quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet, però, sembra essere più forte della lontananza perché nell'ultimo mese sono state molto tempo insieme.

Oggi, 29 aprile, Di Palma ha informato la sua community che Plott è tornata a Napoli e lo ha fatto riprendendola mentre ammirava la bellezza della sua città dall'alto.

Le due si erano salutate una decina di giorni fa, ma in queste ore si sono riabbracciate per la gioia di tutti.

È la relazione a distanza meno distante che abbia mai visto pic.twitter.com/gtT7449aNG — Elea ⋆˚ (@Eleaa___) April 29, 2026

L'ironia della community di Zeudi

Da quando Zeudi ha svelato che Scarlett è di nuovo a Napoli, sui social c'è chi ha scherzato sulla relazione a distanza che le due hanno sempre detto di avere.

"Relazione a distanza? Si vedono più di molte coppie che vivono vicine", "Forse a Scarlett converrebbe prendere una casa in Italia", "Sono di nuovo insieme?

Adoro", "Ormi Scarlett potrebbe prendere la residenza a Napoli", "Quando i sentimenti prendono il sopravvento, non c'è distanza che tenga", "Neanche dieci giorni sono riuscite a resistere", "C'è una calamita tra loro", "Questa è la relazione meno a distanza che abbia mai visto", "Sono inseparabili, altro che distanza", "Le amore ogni giorno di più", "Stupende e vere", si legge su X in queste ore.

Le parole in difesa dei fan

Nei giorni scorsi Zeudi ha deciso di esporsi in prima persona per difendere i suoi sostenitori dalle critiche di chi pensa che userebbero metodi scorretti per supportarla sui social.

"Queste persone non hanno ancora capito che più fanno così e più io ho supporto, quindi forse gli conviene smetterla. Noi siamo una realtà e lo devono accettare", ha detto l'ex Miss Italia in una live che ha fatto su Twitch la sera prima di riabbracciare la fidanzata Scarlett a Napoli.