In questi giorni Zeudi Di Palma è finita al centro dell'attenzione per l'intervista che ha rilasciato a Belve, un'ospitata che sembra non essere piaciuta a molti. Tra chi ha criticato la giovane c'è stato anche chi se l'è presa con il suo fandom per come la difenderebbe sui social, ma Deianira Marzano ha espresso un parere decisamente opposto su tutta questa chiacchierata vicenda.

Lo sfogo dell'esperta di gossip su Instagram

Sono passati alcuni giorni dalla messa in onda della prima puntata di Belve, ma sul web se ne sta parlando ancora tanto.

Se Zeudi è apparsa molto serena in live su Twitch, c'è chi continua ad attaccarla per quello che ha detto nell'intervista che ha rilasciato a Francesca Fagnani.

Parecchi utenti social e giornaliste come Monica Setta e Grazia Sambruna, ad esempio, stanno portando avanti una "battaglia" contro i fan di Di Palma per le modalità con le quali difenderebbero la loro beniamina.

A prendere le parti dell'ex Miss Italia e della sua community, però, ci ha pensato Deianira Marzano con un messaggio che sta facendo discutere.

"Dicono che il fandom di Zeudi offende Io non ho mai ricevuto offese da loro, da altri sì. Difendo una ragazza che non ha fatto nulla di male, basta", ha scritto l'esperta di gossip sul suo account.

La reazione della community di Zeudi

Le parole di Deianira in difesa di Zeudi e del suo fandom hanno sorpreso tutti, anche perché sono state un po' una "voce fuori dal coro" in questo periodo.

"Le persone felici non odiano, sta tutto qui", "Ma perché ultimamente difende sempre Zeudi? Mi sono persa qualcosa?", "Ha ragione quando dice che Zeudi non fa nulla di male", "Finalmente la verità", "Non siamo noi il problema", "Ha detto una cosa giusta", si legge su X.

La confidenza in live

Nel corso della live che ha fatto su Twitch il 9 aprile Zeudi si è mostrata sorridente e serena, per nulla turbata dagli attacchi che ha ricevuto dopo l'ospitata a Belve.

La 24enne ha preferito parlare di come si è sentita in quell'intervista, e ha confidato ai fan che all'inizio era molto emozionata perché aveva di fronte Francesca Fagnani. "Ero in ansia per lei, non per altro. Penso che alla fine non è andata così male", ha detto Di Palma.