Martedì 7 aprile inizierà la nuova edizione di Belve e Zeudi Di Palma sarà una delle ospiti della prima puntata. Da quando si è saputo che l'ex Miss Italia sarà intervistata da Francesca Fagnani sul web è montata una polemica: diversi utenti pensano che la giovane non sarebbe adatta ad un format come quello di Rai 2, ma Gabriele Parpiglia è intervenuto per spiegare perché sceglierla sarebbe stata una mossa più che giusta.

Il parere sulla scelta di Zeudi

Le ospiti della prima puntata di Belve saranno Zeudi, Micaela Ramazzoti e Amanda Lear: la notizia è stata data poche ore fa, ma ha già fatto il giro della rete.

Sui social, in particolare, c'è sia chi ha esultato per il ritorno di Di Palma in tv che chi ha definito incomprensibile la scelta di invitarla.

A prendere le parti della ragazza sono stati sia i suoi tantissimi sostenitori che Gabriele Parpiglia, che il 4 aprile ha scritto su X: "Prima di parlare, vanno considerati due aspetti. Chi è fermo al GF, resti nella sua ignoranza. Zeudi a Belve è un colpo perché in sei mesi ha messo tutti in fila su Twitch, sia in Italia che nel mondo. Lì ha un pubblico fidelizzato che la segue ovunque e i numeri le stanno dando ragione. Prenderla è, senza dubbio, un giusto azzardo. Leggete e informatevi prima di commentare".

Il pensiero della community

Probabilmente le polemiche per l'ospitata di Zeudi a Belve non si placheranno neppure dopo la messa in onda dell'intervista, ma i suoi sostenitori sono pronti a rispondere a tono a chiunque criticherà la ragazza o chi l'ha invitata in questa trasmissione.

"Pensiamo solo che tra pochi giorni la rivedremo in tv", "Non vedo l'ora", "Lasciateli parlare", "Tutta invidia", "Francesca Fagnani l'ha voluta, a me basta questo", si legge su X in queste ore.

La sfida a distanza con il Grande Fratello Vip

L'intervista di Zeudi a Belve andrà in onda martedì 7 aprile (non è ancora stato svelato l'ordine di uscita degli ospiti), ovvero lo stesso giorno in cui su Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

L'ex Miss Italia, dunque, sfiderà a distanza il programma che le ha permesso di diventare popolare e di conquistare l'affetto di migliaia di persone in tutto il mondo.