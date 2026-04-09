Nelle ultime ore sul web si è parlato tantissimo di Zeudi Di Palma e dell'intervista che ha rilasciato a Belve. La giovane è stata molto criticata per quest'ospitata, ma la sua unica reazione agli attacchi che ha ricevuto è stato un post su X con il quale ha annunciato che il 9 aprile farà una nuova live su Twitch.

La replica pungente di Zeudi

La partecipazione di Zeudi a Belve sta facendo discutere da un paio di giorni, soprattutto le persone che non hanno gradito l'intervista che è andata in onda su Rai 2.

"Sono consapevole di essermi fatta molti nemici", ha detto la ragazza al termine della chiacchierata con Francesca Fagnani e probabilmente non ha avuto tutti i torti.

Nelle ultime ore Di Palma è stata criticatissima sia da chi non la apprezza dai tempi del Grande Fratello che da chi ha ritenuto evitabile la recente ospitata.

Se i suoi fan e mamma Maria Rosaria si sono esposti per difenderla dagli attacchi, l'ex Miss Italia ha scelto un modo singolare per replicare ai suoi tantissimi haters.

Reunion in arrivo con la community

Qualche ora fa Zeudi ha sorpreso i suoi fan postando un video su X e dando loro appuntamento al 9 aprile per una nuova live su Twitch.

"Vi aspetto domani alle 18:30", ha scritto la ragazza in un messaggio che tanti hanno interpretato come una risposta velata ma efficace alle critiche degli ultimi giorni.

La giovane, infatti, ha caricato sul suo account social un breve filmato nel quale la si vede ignorare completamente gli haters, quindi è come se avesse voluto rassicurare la sua community sul fatto che gli attacchi che sta ricevendo non la starebbero neppure sfiorando.

Bellezze, come state?✨

Vi annuncio che domani alle ore 18:30 farò una Live su Twitch 🌸…

Vi aspetto🩷!!! pic.twitter.com/RjSVG1AYw8 — Zeudi Di Palma (@zeudidipalma) April 8, 2026

L'affetto dei fan

C'è molta attesa per la live che Zeudi farà nel pomeriggio, anche perché sarà la prima dopo la discussa ospitata a Belve.

"Devi mettere a tacere tutti stavolta", "Ti amo", "Siamo già pronti", "Mi fai morire dal ridere", "Fregatene di tutto questo caos", "Il meme che hai scelto è perfetto per questa situazione", "Che personaggio", "Sempre a testa alta", "Ci sarà", "Mi sa che ci divertiremo parecchio", "Ti adoro", "Si preannuncia una live scoppiettante", "Sei la più divertente", "Regina", "Impossibile perdersela", si legge su X.