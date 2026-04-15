Qualche giorno fa Zeudi Di Palma aveva mostrato una certa incertezza su quando avrebbe rivisto Scarlett Plott, anzi aveva accennato alla possibilità che sarebbe potuto durare anche un mese il periodo di lontananza dalla fidanzata. Il 14 aprile, però, la modella inglese ha raggiunto la compagna a Napoli e i fan non hanno potuto fare altro che gioire vedendo i contenuti di coppia che entrambe hanno postato sui social.

L'amore più forte della lontananza

La storia d'amore tra Zeudi e Scarlett procede a gonfie vele, e la conferma di ciò arriva dalla decisione della modella di volare a Napoli da un momento all'altro per riabbracciare la sua dolce metà.

Quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet, dunque, non sono riuscite a stare lontane per più di una settimana, un breve periodo nel corso del quale non hanno fatto altro che scambiarsi dediche e parole d'affetto sui social.

Il 15 aprile Di Palma ha pubblicato un dolce video con la compagna e lo ha accompagnato con l'emoji della calamita, come a voler dire che la loro attrazione è più forte di tutto.

L'entusiasmo della community di Zeudi

I contenuti che Zeudi e Scarlett stanno postando da quando si sono riabbracciate, hanno commosso tutte le persone che si sono già affezionate a questo giovane legame.

"Sono in paradiso", "Finalmente insieme", "La coppia più bella", "Si fanno così bene", "Le amo", "Sono troppo belle", "Quanto ho aspettato questi momento felici e spensierati, se li merita proprio"; "La sua serenità è anche la nostra", "Vederla così non ha prezzo", "Quanto è bello l'amore", "Mi sciolgo", "Fantastiche", "Si vede che si vogliono bene", si legge su X in queste ore.

La relazione vissuta tra Londra e Napoli

Zeudi l'ha detto sin da subito che quella con Scarlett sarebbe stata una relazione a distanza, anche perché lei vive e lavora in Italia e può concedersi solo brevi periodi all'estero.

Quando si liberano dai rispettivi impegni, però, Di Palma e Plott fanno di tutto per trascorrere un po' di tempo insieme e la conferma arriva dal viaggio last minute che la modella ha fatto per raggiungere la compagna a Napoli ad una sola settimana di distanza dal loro ultimo incontro in Inghilterra.