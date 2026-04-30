Poco più di un mese fa Zeudi Di Palma è uscita allo scoperto con Scarlett Plott, la modella e podcaster inglese che le ha rubato il cuore all'inizio del 2026. Quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet sono molto attive sui social, e tutti i loro post di coppia fanno incetta di like e commenti. Oggi, 30 aprile, le ragazze hanno pubblicato alcune foto inedite della loro "luna di miele" a Napoli e Shaila Gatta è stata tra i primi a supportarle con una dolce emoji.

Le Zarlet alla conquista del web

Notizia di qualche ora fa è che Scarlett è di nuovo a Napoli con Zeudi, e sono state loro stesse a svelarlo sui social.

La modella non è riuscita a resistere neppure dieci giorni senza la fidanzata, infatti è tornata in Italia non appena ha portato a termine gli impegni che l'avevano costretta a rientrare a Londra.

Il 30 aprile le Zarlet hanno condiviso un post di coppia su Instagram e in poche ore hanno ricevuto quasi 25.000 "mi piace" e tantissimi commenti positivi.

"Napoli da un'altra prospettiva", è la didascalia che le due hanno scelto per accompagnare una serie di foto che hanno scattato in questi giorni.

Il gesto che non passa inosservato

Come hanno notato i fan più attenti, Shaila è stata tra i primi a commentare il post di coppia delle Zarlet.

L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha scelto l'emoji con gli occhi a cuore per far sentire supporto e vicinanza all'amica Zeudi e alla fidanzata Scarlett.

Sui social c'è chi si è chiesto se c'è già stato l'incontro tra la podcaster e la ballerina, ma per il momento questa domanda è rimasta senza una risposta.

La reazione della community di Zeudi

Il commento di Shaila e le nuove foto delle Zarlet hanno animato la discussione tra chi fa parte della numerosa community di Zeudi.

"Le Zaila mi fanno sempre emozionare", "Noi stiamo ancora aspettando una foto tutte e tre insieme", "Voglio vederle con Shaila", "Queste due sono fuori di testa, le amo", "Coppia bellissima", "Splendide", "Più belle di così non si può", "Ogni foto che pubblicano è meglio della precedente, com'è possibile?", "Mi commuove vedere che Shaila continua a sostenerla dopo più di un anno", "Ho bisogno di un incontro tra queste grandi donne", si legge su X.