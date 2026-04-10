Monica Setta ha dichiarato di voler querelare le fan di Zeudi Di Palma per gli insulti ricevuti rispetto al semplice parere mosso sull'intervista che la ex gieffina ha rilasciato a Belve.

La conduttrice delle reti Rai critica l'ex gieffina

Dopo aver espresso il suo parere rispetto alla intervista rilasciata da Zeudi Di Palma a Belve di Francesca Fagnani, la conduttrice di Storie al bivio si é ritrovata sommersa di commenti al veleno da parte dei fan della ex gieffina sui social. Tanto che si é trovata costretta a richiedere l'intervento della Polizia postale, nel tentativo di sedare le polemiche che nel web ora la coinvolgono per un semplice parere espresso sulle ultime dichiarazioni rilasciate dalla ex concorrente del Grande Fratello vip.

Rispetto alla messa in onda delle risposte che Zeudi ha dato incalzata sui quesiti di Fagnani, Setta non ha fatto mistero di non aver gradito l'Intervento della ex gieffina: "Forse devo rivederla, ma per adesso Zeudi è un grande no“.

La reazione di Setta alle polemiche online

Com'era prevedibile che accadesse il parere che Setta ha rilasciato in un post su Twitter é diventato virale, finendo per dividere fortemente l'opinione degli utenti nel web. La madre di Zeudi ha tacciato Setta di aver cavalcato l'onda degli attacchi gratuiti degli haters contro la ex gieffina. Ma non é tutto.

Tra gli utenti e in particolare i fan di Zeudi c'è stato chi ha contestato la critica alla conduttrice difendendo la beniamina anche con toni piuttosto forti.

C'è stato, infatti, chi ha definito Setta una fallita, e stufa degli attacchi dei fan di Zeudi la conduttrice ha dichiarato: "Dimenticavo, scrivete ciò che volete. Ne risponderete nelle sedi opportune. Regolatevi però perché io chiedo risarcimento in sede civile (e finora la giustizia ha sempre trionfato)“.